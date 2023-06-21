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112年度高雄傑出演藝團隊這6團入選 豐沛藝文演出能量

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
112年度高雄傑出演藝團隊「明華園日字戲劇團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「明華園日字戲劇團」。圖／高雄市文化局提供

高雄市為扶植獎勵優秀演藝團隊穩定營運發展，每年持續辦理傑出演藝團隊徵選，112年度由「新古典室內樂團」、「高雄室內合唱團」、「明華團日字戲劇團」、「豆子劇團」、「両両製造聚團」及「索拉舞蹈空間舞團」6團隊入選。文化局將整合挹注資源，助未來也能躋身中央傑出團隊。

高雄市文化局長王文翠表示，市府每年向中央爭取扶植經費獎勵在地優秀團隊，期望團隊在既有優勢下持續推動創新製作，多與優秀編創人才合作，提升藝術創作能量、充實演出內容。去年的傑出團隊「金鷹閣電視木偶劇團」、「許程崴製作舞團」及「唱歌集音樂劇場」持續精進，入選112年度文化部的中央扶植傑出團隊，未來也將繼續支持地方團隊，透過行政與藝術評鑑等方式，鼓勵入選團隊善用資源，積累創作與成長的能量，往中央扶植團隊邁進。

文化局表示，今年入選的6個團隊各有所長，「新古典室內樂團」以『有界無域』的創作理念開展音樂劇場新美學形式；「高雄室內合唱團」深耕南臺灣合唱音樂環境並致力發展多元合唱表現；「明華團日字戲劇團」以丑戲旦藝特有路線打造東方戲曲風格；「豆子劇團」專精現代原創童話創作演出，並致力各年齡層的戲劇教育推廣；「両両製造聚團」以肢體探索與創作，創造屬於台灣的親子與跨領域劇場；「索拉舞蹈空間舞團」秉持藝術無分界之理念深耕南台灣跨域劇場創作，共同增添2023高雄藝文精彩風景。

各入選團隊下半年將陸續推出精彩音樂、戲劇、傳統戲曲與舞蹈演出，部分團隊也將前往各國進行展演交流，歡迎民眾走進劇場、藝文場域，觀賞各類表演藝術演出，支持在地演藝團隊創作發展。也鼓勵青年朋友運用文化部成年禮金，以文化幣青年席次方案的超值優惠購買藝文演出票券，盡情享受在高雄的藝文生活。

112年度高雄傑出演藝團隊「両両製造聚團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「両両製造聚團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「豆子劇團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「豆子劇團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「「索拉舞蹈空間舞團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「「索拉舞蹈空間舞團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「高雄室內合唱團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「高雄室內合唱團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「新古典室內樂團」。圖／高雄市文化局提供
112年度高雄傑出演藝團隊「新古典室內樂團」。圖／高雄市文化局提供

團隊 劇場 文化局

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