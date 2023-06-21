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端午遊高雄 4大商圈任你玩

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
青年家具街商圈6月22日端午節舉辦「蛋立凳來」活動。圖／高市經發局提供
青年家具街商圈6月22日端午節舉辦「蛋立凳來」活動。圖／高市經發局提供

端午連假去哪玩？高市商圈為吸引連假人潮，將於中央公園商圈、新堀江商圈、青年家具街商圈及美濃商圈舉辦特色活動。讓遊客不只瀏覽美濃湖光美景與湖畔市集，還能在市區體驗次文化潮流及陸上龍舟活動，活動多元豐富有趣，讓民眾在端午假期都能玩得開心。

青年家具街商圈以「蛋立凳來」為主題，利用辦公椅舉辦陸上龍舟活動；中央公園商圈將舉辦「勾引兔『Going To』 中央公園 FUN 暑假」市集，6月24日晚上還邀請Kenny K-Roww 鴉、Frank Da Tank 法人、馬克 SAVAGE.M舉辦在地台式搖滾「One Two Night Party」活動；新堀江商圈邀請人氣美食餐車進駐；美濃商圈則在美濃湖畔舉辦「創意餐車市集」以及「愛美小市X湖畔市集」特色市集。

青年家具街商圈發展促進會黃冠華理事長說，青年家具街這次結合端午節與商圈產品，在端午當日中午12點一同立蛋。現場有DIY彩繪木板凳、辦公椅「滑」龍舟活動，讓大小朋友盡興玩樂。

中央公園商圈發展協會林濬鴻理事長表示，端午市集將邀請特色商家擺攤，推廣高雄在地的商品。6月24日晚上6點至10點舉辦「One Two Night Party」充滿次文化台式嘻哈，歡迎大家一起共襄盛舉。

迎接端午連假到來，高市4大商圈將舉行特色市集活動。圖／高市經發局提供
迎接端午連假到來，高市4大商圈將舉行特色市集活動。圖／高市經發局提供
中央公園商圈6月22日至6月24日將舉辦市集活動。圖／高市經發局提供
中央公園商圈6月22日至6月24日將舉辦市集活動。圖／高市經發局提供
新堀江商圈6月23日至6月25日端午連假舉辦「創意餐車市集」。圖／高市經發局提供
新堀江商圈6月23日至6月25日端午連假舉辦「創意餐車市集」。圖／高市經發局提供
美濃商圈6月22日至6月25日端午連假「愛美小市 X 湖畔市集」活動。圖／高市經發局提供
美濃商圈6月22日至6月25日端午連假「愛美小市 X 湖畔市集」活動。圖／高市經發局提供
中央公園商圈6月22日至6月24日將舉辦市集活動。圖／高市經發局提供
中央公園商圈6月22日至6月24日將舉辦市集活動。圖／高市經發局提供
6月24日晚上6點至10點玉竹一街17巷舉辦在地台式搖滾「One Two Night Party」活動。圖／高市經發局提供
6月24日晚上6點至10點玉竹一街17巷舉辦在地台式搖滾「One Two Night Party」活動。圖／高市經發局提供

青年 美濃 連假

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