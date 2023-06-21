猩猩、河馬、豪豬也要解暑 蔬果粽加球冰動物大口啖

近日氣溫炎熱，今又適逢夏至，壽山動物園特地幫園內動物準備應景聖品，除準備菊花、甘菊葉和玫瑰的水晶球冰及火龍果冰柱，還以榴槤入菜製作蔬果粽子幫紅毛猩猩加菜，讓動物們都能消暑解渴涼爽一夏。

今年端午節和夏至相接，高雄壽山動物園為消除酷熱帶來的暑氣，今日特地準備冰品和蔬果粽讓園內動物消暑。

動物園內志工除準備火龍果冰柱，和菊花、甘菊葉和玫瑰製作的水晶球冰外，還以蔬菜搭配減量高甜度的水果並以切丁方式，將榴槤、酪梨、芭樂、荔枝、芒果、綠葡萄、番茄、胡蘿蔔、火龍果、高麗菜、油菜、玉米等包入月桃葉內，讓動物們享用消除暑氣。

黑猩猩「莉忠」、「美珍」及「曼華」在等待冰球融化時，還會先嘗綁在樹上的榴槤蔬果粽，連果皮都一口塞入口中，吃相霸氣。但對於味道敏感的非洲象「阿里」，疑因無法接受榴槤氣味直接甩開拒吃，園方只好拿沒有榴槤的蔬果粽，這才讓阿里低頭猛啃。

另外河馬三朵花「嘟嘟」、「小小」和「香香」也大口享用火龍果冰柱；冠豪豬則悠閒自在的品嚐鑲上菊花、甘菊葉和玫瑰的水晶球冰，畫面十分可愛有趣。