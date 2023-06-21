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高雄青創冰店走浮誇系冰品 消費者開心「芒個布停」

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
文青風格的良品冰室賣的是傳統台式創意剉冰，店內經常高朋滿座。圖／高雄市青年局提供
文青風格的良品冰室賣的是傳統台式創意剉冰，店內經常高朋滿座。圖／高雄市青年局提供

炎熱高雄是冰品一級戰區，鳳山一家被歸為日系文青冰店的「良品冰室」，以諧音為產品幽默命名，推出「芒個布停」、「芒個莓玩」、「吃到嘴很酸」等熱門冰品。浮誇系芒果堆疊方式，讓消費者戲稱「這碗冰毫無破綻，不知從何下手」。負責人Nicole說，青創補助讓年輕人的創意得以天馬行空發揮。

位於鳳山區的「良品冰室」，開設在熱鬧的中山路夜市口，門店裝潢清新簡約，被美食部落客評為文青冰品店。負責人Nicole說，她和先生從學生時代開始就很喜歡吃冰，也曾在知名品牌冰淇淋店工作過，但吃來吃去還是古早味冰品最「涮嘴」，因此他們決定將傳統台式冰品精緻化，讓民眾不僅可以吃到熟悉的味道，環境也更舒適。

Nicole說，她堅持親手炒糖，每項配料用心選購熬煮，不添加任何香精與人工添加物，店裡一年四季都提供傳統台式創意剉冰、季節性水果冰品，冬天則會增加販售熱甜湯。

今天夏至，良品冰室也選用夏天盛產的芒果推出新產品。Nicole與先生發揮幽默創意，在新鮮芒果冰上再放上一大顆手工布丁，將這碗冰命名為「芒個布停」；製作過程是一層剉冰一層糖漿，使甜味均勻分布後，再將切塊芒果層層疊疊浮誇堆上，還得小心避免滑落。

「芒個莓玩」則是新鮮芒果加上莓果冰淇淋後的另番酸甜滋味；「吃到嘴很酸」是珍珠、芋圓、地瓜圓等嚼勁十足的配料誠意滿滿堆在冰上，好似咀嚼肌的健身房，在口腔掀起革命；芋泥控不容錯過的「芋芋三重奏」，在悶熱的夏天吃上一口，能將鬱悶心情趕走。

Nicole謝謝高雄市青年局青創補助的加持，讓年輕人得以天馬行空發揮創意，無後顧之憂的實踐夢想。青年局長張以理表示，鳳山地區有很多獲青創補助的新創店家，夏至午後除了吃冰，也很適合配上一些小點心，近日剛搬遷至鳳山區五甲商圈的「Her呷雞蛋糕」也曾獲青創補助，是年輕人趨之若鶩的熱門點心店。

「Her呷雞蛋糕」創辦人Sharon表示，當初決定賣雞蛋糕是為了配合丈夫的工作時間，兩人從市集擺攤到實體店面，一路互相扶持，也獲青創補助添購設備及支付租金，如今將門店遷到五甲鳳南路，兩人仍然堅持以新鮮現打的麵糊製作產品，以不定時的隱藏版口味打造新奇點心，近期更推出「真心鮮奶茶」，茶葉與牛奶採減糖配方，希望讓消費者享用香醇沒有負擔。

「芋芋三重奏」的芋泥用料十足，香氣及口感俱佳，也是饕客愛點之一。圖／高雄市青年局提供
「芋芋三重奏」的芋泥用料十足，香氣及口感俱佳，也是饕客愛點之一。圖／高雄市青年局提供
良品冰室的夏季熱門冰品「芒個布停」用料實在，有學生點了之後說「不知從何下手」。</p><!--7--><p> 圖／翻攝「良品冰室」臉書粉專
良品冰室的夏季熱門冰品「芒個布停」用料實在，有學生點了之後說「不知從何下手」。

圖／翻攝「良品冰室」臉書粉專

良品冰室負責人Nicole感謝青年局青創補助，讓他們無後顧之憂地發揮創意。圖／高雄市青年局提供
良品冰室負責人Nicole感謝青年局青創補助，讓他們無後顧之憂地發揮創意。圖／高雄市青年局提供

冰品 芒果 青創

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