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高市危老重建加碼補助 每案最高可領11.5萬元

中央社／ 高雄21日電

推動危險老舊建築改建，高市工務局近日公告，只要重建計畫核定，11月30日前提出申請，除可請領中央每案5.5萬元補助，市府再加碼補助每案6萬元，合計11.5萬元補助款可申請。

高雄市政府工務局建築管理處今天新聞稿表示，為減輕市民負擔，市府日前公告加碼重建計畫每案最高補助新台幣6萬元，並已開始受理申請，只要持有今年1月1日後的重建計畫核定公文，11月30日前向工務局提出申請即可請領補助。

建管處表示，原本即可請領中央每案5.5萬元補助，若再加上市府補助每案6萬元，合計每案有11.5萬元補助款可申請。市長陳其邁指示工務局籌措財源，搭配簡化行政程序，要讓市民方便請領。

建管處指出，市民如對危老重建有任何疑問或諮詢需求，可撥打高雄市建築師公會（07）323-7248分機16詹小姐或市府（07）336-8333分機2281、2284，也可親洽市府四維行政中心1樓建築管理處「危老重建受理窗口」，有專人服務。

建築 高雄市 陳其邁

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