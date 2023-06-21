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高雄市加碼補助危老重建計畫 每案最高可領11.5萬元

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市加碼補助危老重建計畫，每案最高可領11.5萬元。圖／高雄市工務局提供
高雄市加碼補助危老重建計畫，每案最高可領11.5萬元。圖／高雄市工務局提供

高雄市政府工務局表示，地震頻傳，危險老舊建築改建的推動刻不容緩，高雄市為減輕市民負擔，危老重建計畫現在有雙重補助，即日起公告，只要重建計畫核定，在11月30日前提出申請，除了可請領中央每案5.5萬元補助外，市府再加碼補助每案6萬元，合計每案有11.5萬元補助款可申請。

工務局表示，市長陳其邁深知危老重建對於民眾居住安全的重要性，為嘉惠高雄市民，順應民心，責成工務局籌措財源，並搭配簡化行政程序，加碼補貼專案，一定要讓市民領的方便，領得有感。

工務局說明，為加速危險老舊建築重建，在112年啟動「危老重建精進3式」，市府再加碼重建計畫每最高補助6萬元，總補助經費有360萬元，已於6月7日公告開始受理申請，市民只要持有112年1月1日以後的重建計畫核定公文，在期限內向該局提出申請即可請領補助。

民眾對於危老重建有任何疑問或諮詢需求，可撥打高雄市建築師公會(07)323-7248分機16詹小姐，或市府07-3368333轉2281、2284，也可親洽市府四維行政中心1樓建築管理處「危老重建受理窗口」，都有專人為您服務。補助申請文件可至該局建築管理處-危老重建官方網站https://build.kcg.gov.tw/oldrestr/ 查詢及下載。

建築 高雄市 陳其邁

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