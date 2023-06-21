台灣最南保力客庄聽不到客語 老輩搶救翻轉「福佬化」

200多年前，高屏六堆客家聚落部分南遷至屏東縣車城鄉保力村建立家園，是台灣最南的客庄聚落，但受閩南文化影響，成為不會說客家話的客家庄，村內有識之士近年搶救流失的文化，保留元宵節「拜新丁」傳統習俗、開客語班、啟動文化發展田野調查計畫外，奉祀三山國王的保安宮也依文資法申請登錄為歷史建築，文資委員日前會勘認為深具文化資產價值潛力，提送縣文化資產審議委員會審議。

「身上流著客家人血液，大家卻用閩南語交談！」車城鄉保力客家文化發展協會理事長張吉雄說，根據考證，保力庄祖先是清乾隆年間從六堆之一的竹田移民來，但200多年來，受周邊強勢閩南文化影響，不僅傳統客家文化幾乎式微，上千村民都不會講母語，是不可忽視的文化斷層危機，協會保留元宵節「拜新丁」傳統習俗、開客語班教授母語、啟動文化發展田野調查計畫外，也申請將宗教信仰中心三山國王廟登錄為歷史建築，祂見證了保力移民聚落的發展史。

他說，保力庄因近排灣族原住民地界，又緊鄰閩南人村莊，客家人唯有團結起來，四家合而「保」其「力」，故名保力，分別為佳冬楊姓、麟洛馮姓、內埔古姓、竹田張姓；庄內的信仰中心為主祀三山國王的保安宮，根據沿革，主神三山國王由村民自大陸廣東奉請來台，先時暫安香庄主家宅以神壇供奉；日治時期遭日人拆毀，神明暫移入庄中保力福德宮奉祀，戰後移至現址改建6次，每年農曆2月25日三山國王誕辰與元宵節「拜新丁」是大日子。

他說，保安宮見證六堆客家移民在恆春地區的拓墾史，由居民自力採溪石興建而成，具歷史文化意義和地方環境特色，更是恆春地區現存唯一的傳統廟宇建築，向縣文資所申請指定和登錄為文化資產；文資委員日前會勘，認為「採用當地石材，並由居民親自砌築，反映樸實的客家精神，建築本體也具有客家族群獨特的雙脊檁及棟對特徵，為全台最南端的客家聚落信仰」，將列冊追蹤並提報審議。