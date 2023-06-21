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不敢輕忽 屏縣登革熱防治演練查4個陽性積水容器

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
防堵登革熱，屏東縣在北中南三區展開防治演練，昨天在屏東市環境巡檢當場查獲4個陽性積水容器，立即清除並張貼警示單，7天後複查，若未改善者將開罰3千到1.5萬元罰鍰。圖／屏東縣衛生局提供
防堵登革熱，屏東縣在北中南三區展開防治演練，昨天在屏東市環境巡檢當場查獲4個陽性積水容器，立即清除並張貼警示單，7天後複查，若未改善者將開罰3千到1.5萬元罰鍰。圖／屏東縣衛生局提供

台南市發生登革熱本土群聚疫情，屏東縣衛生局表示，南高屏為登革熱好發地，又是鄰近共同生活圈，不敢掉以輕心，整備防治工作，屏東縣北中南三區展開登革熱防治演練，昨在屏東市演練，當場查獲4個陽性積水容器，立即清除並張貼警示單，7天後複查，若未改善者將開罰3千到1.5萬元罰鍰。

衛生局長張秀君說，屏東縣連6年沒有本土登革熱疫情，過去3年受新冠肺炎疫情影響，各類傳染病被壓抑潛伏，因疫情解封，今年將面臨登革熱、腸病毒及流感疫情挑戰，日前天氣受鋒面影響，各地經常豪大雨，大雨過後積水容器增加，加上氣溫偏高，是病媒蚊生長的最佳時機。

衛生局表示，強化基層公衛區域聯防動員，疫情調查等防疫知能，辦理屏東縣北中南三區登革熱防治演練，昨在屏東市永城里首場實兵操練，動員衛生局及衛生所人員共40人，環境孳生源巡檢及民眾衛教宣導，查獲4個陽性積水容器，當場立即清除並張貼警示單及開立勸導單，7天後複查，未改善者將依傳染病防治法處新台幣3000到1萬5000元罰鍰。

張秀君提醒，民眾雨後巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，定期「巡倒清刷」仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不要的容器清除，若有大型廢棄容器如廢棄浴缸、水族箱等，可連絡清潔隊清運，留下的器物也要刷洗，以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器務必每周檢查刷洗，並加蓋或加掛細網。

衛生局提醒，東南亞、南亞等鄰近國家登革熱疫情持續上升，境外移入風險漸增，國內亦有本土疫情，端午連假將至，民眾出遊避免到疫區，應做好防蚊措施，戶外活動時請穿淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

衛生局提醒，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應速就醫，並告知旅遊活動史，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

衛生局 屏東縣 登革熱

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