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國際菓道家三堀純一到訪高雄 重現「紅亂菊」超人技藝
日本和菓子老店IZUMIYA三代目（第三代）三堀純一與nana’s green tea茶道研修講師梅原宗直昨天到訪高雄，在平凡五金行北高店「國際和藝文化分享會」上展演和菓子技藝及茶道文化，三堀純一並現場製作和菓子「紅亂菊」，重現代表作精髓，作品令人驚嘆。
揚名國際的三堀純一是日本橫須賀和菓子老店泉屋（IZUMIYA）三代目，他創立「菓道一菓流」，將和菓子製作提升至藝術表現， 獲得國際高度評價的「紅亂菊」即為代表作，曾受邀至巴黎巧克力沙龍展示。
三堀純一這次首度到高雄展現和菓子製作技法，搭配聲光效果自成一場藝術表演，一朵「紅亂菊」在手中綻放，每片花瓣工法細膩，博得在場觀眾讚嘆。
另名應邀來台的梅原宗直是武家茶道石州流的茶導師，致力推廣日本茶道，並將茶道與現代生活結合，創造全新的茶道體驗。這次他親自點茶，還傳授品茶禮儀，展現日本茶道的儀式感。
舉辦這場「國際和藝文化分享會」的平凡五金行，進口世界頂級肉品、空運活體海鲜、日本清酒、和菓子及調味料等食品，是致力推廣世界各地飲食文化特色食材的品牌，創辦人陳秋龍希望透過各種食材的交流，讓飲食成為日常生活的浪漫美好。
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