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迎端午節車潮 墾丁大街交管

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

明起至25日端午連假，屏東墾丁地區飯店住房率達8成，另有特色主題市集、龍舟競賽及黑鮪魚文化觀光季等活動，預計吸引大量人潮出遊。警方表示，連假期間將對屏鵝公路實施調撥車道，墾丁大街晚間6至10點實施人車分流，僅限行人通行。

屏鵝公路為屏東縣交通旅遊要道，警方將啟動智慧號誌交控系統，視車流實施台1線水底寮至枋山南下調撥車道，台1線楓港至枋山路段北上調撥車道，以及台1線永翔路及沿山公路分流措施。

警方指出，調撥車道將依車流量調整車道數，交通流量較少一方，調撥內線一車道給對向車輛通行，讓車流量較多一方有較多車道可用。屏鵝公路各路段架設錄影設備，不定時、不定點取締，並編排機動警力，疏導、攔停、違規取締，及事故迅速排除。

車道 流量 屏東縣

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