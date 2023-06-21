漢翔發動機園區 環評初審未過

高市昨進行「漢翔發動機科技產業園區環境影響說明會」初審會議及基地現勘，專案小組要求修正補充資料再審。護樹團體質疑，開發選址恐破壞24公頃周邊森林綠地，有必要性？環保局說，環評審查將納在地居民及環團意見，再送市府環評會討論。

漢翔航空公司依產業創新條例，申請設置產業園區，從事生產航空發動機零附件與組合件製造，新建廠區選定岡山區華興段、拕子段土地，面積約25公頃，向台糖租地，是漢翔岡山廠現有土地面積約1.3倍大。

台灣森林城市協會理事長莊傑任質疑，預定地為農地平地造林，以密度推估逾萬株，生態林相豐富，目前選址恐破壞24公頃森林，及大崗山風景區，崗山之眼旁農地景觀與淺山生態廊道。

「土地不應無限制開發！」莊傑任說，橋頭科學園區用地約164公頃，目標產業已包含航太，為何捨棄既有園區另闢新地，環評審查重點不該只是緩解衝擊，應選擇更適當地方，避免破壞生態廊道。

專案小組主席吳義林表示，初審會議聽取各方意見，昨看到樹長得不錯，環評委員針對樹木調查、移植、用水回收率、排水規畫、空汙、交通、淨零等議題提意見，審查結論請開發單位，依委員、機關及民眾意見補充修正後再審，並說明選址必要性及合理性。

高市環保局說，歡迎各界共同監督，將納在地居民及環團意見，獲一致結論後再提送市府環評會討論。