幫女學生一對一數學指導…她淚訴13歲遭補教師性侵3年 狼師還在執教

一位女網友今在社群揭露，指自己13歲時曾遭到高雄補習班狼師多次性侵，時間長達3年，當時害怕又求助無門，默不作聲可能導致更多孩子受害，而這名狼師現在還在補習班任職。高雄市教育局表示，已將相關事證移請臺灣高雄地方檢察署進行刑事調查，並啟動行政調查。

這名女網友說當年13歲，對方是幽默風趣的補習班數學名師，老師總是特別照顧，讓她的學習進度超前一般的同學，常在其他師生都離開補習班之後、或假日補習班還沒開門之前，進行一對一的數學指導，結束再騎車或開車載她回家，讓父母對老師既放心又心存感激。

女網友說，有天在補習班四下無人之際，老師突然把自己壓在牆上強吻，她嚇呆了，完全不知作何反應。「往後我做了一場又一場的惡夢，一場比一場更黑暗的夢，就這樣做了3年。」某天被老師載到汽車旅館，對方逞慾後，一邊用手抹掉我的眼淚，一邊說：「好可憐，痛得都哭了，是第一次吧？」爾後的3年間，數不清次的拉下補習班鐵門獨處，帶她進某間教室，鎖門，逞慾。

「我不是沒有求救過！」女網友說，曾試圖向同補習班、信任的理化老師，試探性地透露了些蛛絲馬跡，但隨即遭到嗤之以鼻，她就退縮了。父母非常信任他，以為遇到了一位很關心、為女兒著想的好老師。

國中三年每次段考都是全校第一名的她，告訴自己一定要考上第一志願，屆時階段性升學任務就完成了，可以去別的地方補習了，就可以脫離這人的控制，這是當時她唯一能想到的脫身之道。高一她開始出現憂鬱傾向，當時身旁大人們一直不知何為肇因，只是責怪她為何逃避現實；學校輔導老師、精神科醫師、心理諮商師，也沒有人問得出真正的原因。

女網友說，她已與律師、民代、各個相關基金會等單位聯繫，並已通報高雄市社會局。至於法律部分，因年代久遠且無留下證據，已經超過性侵兒少的法律追溯期20年。但20多年後的今天，這位老師與補習班仍在執業中。她希望家長們慎選補習班，多留意孩子的身心狀態，保護好自己親愛的孩子，別再有令人心碎的故事發生。

高雄市教育局晚上說明，有關網路作者文字指疑受性侵一事，教育局獲悉相關事證後，第一時間已主動將現有相關事證移請臺灣高雄地方檢察署進行刑事調查。此案高市府將由社會局家庭暴力及性侵害防治中心擔任統一窗口，聯繫當事人確認相關訊息並予以保護協助。教育局同時將依補習及進修教育法「有性侵害行為，或有情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為者」啟動行政調查。

教育局表示，補習班教職員工經調查屬實有性騷擾、性侵害等情事者，應予解聘或解僱，並將行為人列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱。若補習班負責人為行為人，應廢止補習班設立許可。教育局重申絕不姑息補習班性別事件發生，如有疑似事件，呼籲當事人勇於舉發，提出申請調查或檢舉，通報專專線教育局社會教育科07-7995678轉3092。