快訊

北市大型健身房突惡性倒閉！FB、IG內容均已刪除 會員錯愕

大樹第二納骨塔獲地方同意 5萬櫃位坐落坪頂公墓

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
大樹納骨塔容量已近飽和，地方已爭取新建第二納骨塔多年。記者任義宇／攝影
大樹納骨塔容量已近飽和，地方已爭取新建第二納骨塔多年。記者任義宇／攝影

大樹區納骨塔面臨容量不足，地方已爭取增建第二納骨塔多年，終於在今天於大樹區公所舉辦的「第二納骨塔新設評估說明會」中有新進展，地方里長已同意選址在大樹里坪頂公墓。高雄市府殯葬管理處表示，初步規劃為可容納5萬櫃位的納骨塔。

殯管處說，大樹區新建納骨塔案，經表決14位里長同意於坪頂公墓新建，殯管處後續將爭取經費先行辦理部分墳墓遷葬作業，初步規劃興建可容納5萬個櫃位之納骨塔，待經費到位後，優先辦理遷葬查估、可行性評估等作業。

高雄市議員黃飛鳳感謝市府回應地方需求，因大樹區的納骨塔早已不敷使用，增建第二納骨塔讓鄉親能就近在選擇塔位安息往生者，也要求地點選定就要加速進行，並彙整地方意見做可行性評估，會在議會緊盯進度。

議員吳利成則說，大樹納骨塔僅剩幾個地下室櫃位，增建納骨塔已爭取多年，雖然終於有進度但「緩不濟急」，希望市府盡快加速，讓經費到位後完成建設，不要再拖讓好事變質。

高雄市 議員

延伸閱讀

彰化永靖公墓設太陽能光電板 鄉民舉白布條控黑箱

公墓附近傾倒廢棄物 警方埋伏墓碑旁逮人

億元納骨塔新櫃位裂了 彰化二林公所急澄清

新竹永恆之丘納骨塔積水惹民怨 監委申請調查

相關新聞

等了39年！金門「第一間麥當勞」開幕日曝光 官方證實：進入最後階段

等了39年，金門終於要有「麥當勞」了！自今年2月開始，就傳出麥當勞即將插旗金門的訊息，引起當地居民的熱烈討論。據傳言，金...

高雄岡山新增2例本土日本腦炎 今年高雄累計4例

高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，岡山區本月13日、16日共新增2例本土日本腦炎確診病例，今年迄今高雄已有4例。衛生局說，...

影／夏季金門緬甸蟒出沒 民眾雞舍1個月連抓4條心驚驚

最近氣溫炎熱，金門又發現緬甸蟒到處趴趴走！家住金湖鎮瓊林村的蔡姓民眾今天上午要餵雞的時候，又發現一條長約2公尺的緬甸蟒，...

大樹第二納骨塔獲地方同意 5萬櫃位坐落坪頂公墓

大樹區納骨塔面臨容量不足，地方已爭取增建第二納骨塔多年，終於在今天於大樹區公所舉辦的「第二納骨塔新設評估說明會」中有新進...

馬祖推「大坵暗空之夜」邀你8月夜訪大坵看星漩

馬祖北竿鄉的大坵島除了以梅花鹿聞名，近年推出「大坵暗空之夜」，從2020「動靜」、2022「初心」，已累積逾千人次夜訪大...

曾獲金蘋果獎 高雄彌陀漁港再獲三星級漁港殊榮

行政院農業委員會漁業署針對全台漁港舉行「金鑑漁港」環境評鑑，高雄彌陀漁港獲得最高三星級漁港，與全台10處漁港共享殊榮，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦