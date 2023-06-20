大樹第二納骨塔獲地方同意 5萬櫃位坐落坪頂公墓

大樹區納骨塔面臨容量不足，地方已爭取增建第二納骨塔多年，終於在今天於大樹區公所舉辦的「第二納骨塔新設評估說明會」中有新進展，地方里長已同意選址在大樹里坪頂公墓。高雄市府殯葬管理處表示，初步規劃為可容納5萬櫃位的納骨塔。

殯管處說，大樹區新建納骨塔案，經表決14位里長同意於坪頂公墓新建，殯管處後續將爭取經費先行辦理部分墳墓遷葬作業，初步規劃興建可容納5萬個櫃位之納骨塔，待經費到位後，優先辦理遷葬查估、可行性評估等作業。

高雄市議員黃飛鳳感謝市府回應地方需求，因大樹區的納骨塔早已不敷使用，增建第二納骨塔讓鄉親能就近在選擇塔位安息往生者，也要求地點選定就要加速進行，並彙整地方意見做可行性評估，會在議會緊盯進度。

議員吳利成則說，大樹納骨塔僅剩幾個地下室櫃位，增建納骨塔已爭取多年，雖然終於有進度但「緩不濟急」，希望市府盡快加速，讓經費到位後完成建設，不要再拖讓好事變質。