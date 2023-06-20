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澎湖馬公市清潔隊設備老舊 環保署允補助汰換

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖馬公市公所清潔隊目前使用的抓斗車、水肥車等，己超過15年，機具腐蝕嚴重。環保署長張子敬今天視察澎湖環保業務時，同意補助汰換機械設備等，以利垃圾資源回收，維護市容清潔。

張子敬今天率環保署總隊長李健育、簡任秘書林淑鈴等人到澎湖訪視清潔隊業務，馬公市長黃健忠等率團隊並由清潔隊長蘇淑娟報告車輛汰換計畫及馬公市多元化智慧垃圾桶示範計畫等業務。

黃健忠表示，目前使用的抓斗車、水肥車等，己超過15年，機具腐蝕嚴重、急需汰換車輛，以維持馬公市的垃圾、回收等清運工作，同時推動智慧垃圾桶計畫，提供具體可行的垃圾解決方案，達成減少碳排放、改善生活品質。

張子敬署長當場允諾補助抓斗車、水肥車與小型挖土機等機械設備，近期市公所將提報計畫，讓市政工作得以順利推動。

馬公 澎湖 水肥

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