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高雄岡山新增2例本土日本腦炎 今年高雄累計4例

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局20日表示，新增2個案住家2公里內都有豬舍和水稻田，目前已噴藥及懸掛捕蚊燈監測。圖／衛生局提供
高市衛生局20日表示，新增2個案住家2公里內都有豬舍和水稻田，目前已噴藥及懸掛捕蚊燈監測。圖／衛生局提供

高雄市衛生局今天發布新聞稿指出，岡山區本月13日、16日共新增2例本土日本腦炎確診病例，今年迄今高雄已有4例。衛生局說，2名個案住家周邊都有舍和水稻田。衛生單位已噴藥及懸掛蚊燈監測。

衛生局說，這2例新增本土日本腦炎病例，其中一例是60多歲男性，3日出現頭痛發燒、噁心症狀，4日就醫，13日確診；另一例為50多歲女性，5月25日發病，5月27日就醫、6月16日確診。

衛生局表示，每年5月至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊（三斑家蚊等）主要孳生在水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要中間宿主暨增幅宿主。

日本腦炎患者通常在經過5至15天的潛伏期後出現症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者則會可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症；神經性後遺症包括語言障礙，以脾氣暴躁、性格不正常為主。

衛生局提醒民眾儘量避免病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；外出時應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處噴防蚊液。呼籲家中適齡兒童、在高風險場域工作成人接種日本腦炎疫苗。

高市衛生局派人在個案住家周邊的水稻田噴藥消滅病媒蚊。圖／衛生局提供
高市衛生局派人在個案住家周邊的水稻田噴藥消滅病媒蚊。圖／衛生局提供

日本腦炎 衛生局

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