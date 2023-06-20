影／夏季金門緬甸蟒出沒 民眾雞舍1個月連抓4條心驚驚

最近氣溫炎熱，金門又發現緬甸蟒到處趴趴走！家住金湖鎮瓊林村的蔡姓民眾今天上午要餵雞的時候，又發現一條長約2公尺的緬甸蟒，而這已經是他本月抓到的第4條蟒蛇，蔡姓民眾抱怨這類「意外的訪客」闖入，吃了他好幾隻雞，因為蛇類橫行許久，讓他也覺得心驚驚，現在農作都要穿雨鞋，以策安全。

蔡姓民眾的雞舍座落在瓊林村環島北路上，他在今天上午8點多要去餵雞時，發現一條長2公尺蟒蛇進到籠裡外被圍網困住掙扎無法脫困，蔡姓民眾趕緊通報縣府，在專家到場後，一起用剪刀剪掉細網，費了一番功夫才將緬甸蟒脫困，將蛇舉起，發現蟒蛇的身長比他還高，路過的民眾，看了心驚驚，直說好可怕。

另外，臉書上也有民眾PO文表示，蟒蛇入侵，盤據在雞舍牆角上照片，還說這隻蟒蛇的胃口不錯，已經吃了他5隻小雞，讓他很無語。

金門縣政府建設處農林科長李姿維表示，金門的成蟒不超過120隻，每隻每年至少需進食約250隻鼠類，不僅具生態平衡功能，更是田間農作物的好幫手；最近蟒蛇出入頻繁，可能是天氣炎熱才爬出，她也透露近年通報資料顯示，民眾通報發現蟒蛇區域多位於雞寮及社區髒亂點，都是老鼠經常出沒區域，只要注意居家環境衛生，可以大幅減少蟒蛇入侵民宅機會。