黃捷爭取高雄聯合海葬 民政局：規劃研議中

高市議員黃捷今年曾在部門質詢時向民政局建議定期舉辦聯合海葬，藉此鼓勵環保葬；黃捷今天表示，最近收到民政局公文回覆將研議推動，並給予費用減免，民政局證實朝此規劃、研議細節中。

黃捷今天在臉書（Facebook）發文表示，過去選擇海葬儀式的家屬，須自己尋找交通船業者，申請程序繁瑣、儀式價格也昂貴，因此今年部門質詢時，她向殯葬處建議修訂「高雄市海葬申請標準作業程序」，定期舉辦聯合海葬，鼓勵環保葬。

黃捷說，近期她收到市府公文回覆，表示民政局將規劃結合民間資源，研議參加聯合海葬者，火化研磨、骨灰罈暫存、專車及船舶相關費用給予減免；明年開始採每季或半年辦理聯合海葬儀式，讓「先行者」回歸大海，美麗而圓滿告別。

貼文一出，不少網友留言感謝黃捷，「這幫助到很多人」、「我用得到」、「聯合海葬真的是德政」、「環保的作法」，看法多持正面態度。

民政局接受中央社記者訪問表示，目前海葬1年約50多件，均為個別舉行，民政局從旁給予協助，根據黃捷提出的聯合海葬訴求，確實有朝此方向規劃，但相關細節仍在研議，另外也會考慮今年7月先行試辦。