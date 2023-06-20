高雄查診所用藥不當打臉中央？ 白喬茵批：不要再玩文字遊戲

新北爆發餵藥案延燒到高雄，議員白喬茵說，食藥署日前指藥品流向沒有異常，高雄市府卻在昨天公布4間醫師涉及用藥不當遭停業是在打臉中央？市府給出的解釋是藥品流向沒有問題，而是醫師用藥不當，且市府至今仍不願公布用藥不當的診所名稱讓家長陷入恐慌，不管如何都是在傷害小朋友，呼籲不要再玩文字遊戲好好面對。

白喬茵表示，其中一間被查出用藥不當的診所就在楠梓，自己6年前也曾帶僅有2個月大的女兒看診，才剛進診間還沒開口，診所醫師就斷定是腸絞痛、斜頸，就開藥離開，最後因未與醫師建立信任基礎「連藥袋都沒打開」。

對高雄市府這次主動追查苯巴比妥開藥情形，白喬茵抱持肯定態度，但不解為何不公布用藥不當的診所，讓許多家長都很恐慌，深怕自己孩子所服用藥物有問題，目前不清楚衛生局是依哪條法規對診所開罰，若是依照醫師法第25條開罰、送懲戒，就要依醫師懲戒辦法第22條，將執行命令及決議書刊登公報。

針對用藥問題，白喬茵認為，食藥署之前說苯巴比妥流向沒有異常，但高雄市府卻查出該藥用在不對的人身上，市府是在打臉中央？白喬茵進一步說，今天市府發布聲明指，醫師用藥不當並非藥品流向異常，但不管怎樣最後都是在傷害小朋友，呼籲不要再玩文字遊戲。