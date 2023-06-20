端午連假高雄遊 熱門景點將交管

端午出遊人潮多，高市交通局提醒民眾，連假期間高市觀光景點如旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河、崗山之眼，將視交通狀況實施交管。此外，因應愛河龍舟賽，周邊河西路、河東路與中正路等路段的行人徒步區，禁止車輛通行、停放，提醒民眾留意相關資訊，避免人車壅塞影響旅遊行程。

交通局表示，端午4天連假預估返鄉和出遊車潮湧現，熱門景點如旗津地區，將依車潮實施四階段管制。往返旗津-鼓山渡輪每日上午11至晚間19時，除公務機車、電動機車和旗津居民機車外，禁止燃油機車搭乘；西子灣除公車和具通行證的大客車，全日禁止遊覽車進入。

此外，6月22日至24日愛河路段因舉辦龍舟賽，上午7時至晚間21時中正路至五福路的河西路和河東路行人徒步區，禁行車輛和停放。河東路南下單向西側路段，也會彈性管制。至於最受親子歡迎的壽山動物園則會視停車場狀況，彈性管制車輛從興隆路進入。