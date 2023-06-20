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連12年響應 高市府員工體驗飢餓12小時募集食糧

中央社／ 高雄20日電

高市社會局連續12年響應台灣世界展望會飢餓三十活動，今年由副局長葉玉如率市府人員體驗飢餓12小時，參與為脆弱兒童募集一日生命糧，捐出一日餐費100元人道救援行動。

全球在後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代面臨通膨及流離失所人口危機，且全球至今仍有10分之1人口正在挨餓，聯合國2015年初提出永續發展目標（SDGS）第2項即是確保糧食安全，消除飢餓。

高雄市政府社會局為體現消除飢餓社會福利精神，連續12年響應台灣世界展望會飢餓三十活動，今年由副局長葉玉如率領市府人員一起體驗飢餓12小時，參與為脆弱兒童募集一日生命糧，捐出一日餐費100元，投入台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，幫助遭遇天災、戰火兒童，並關懷國內經濟弱勢家庭。

社會局今天發布新聞稿指出，市府員工連續12年貼上「飢餓中」貼紙，自今天上午8時起開始不進食固體食物，親身參與體驗飢餓，期盼能持續帶動社會各界關注飢餓救援行動，將人道救援及關愛世界兒童理念推廣出去。並與世界展望會共同呼籲「翻轉危機，救要現在 Rescue Now」，希望社會大眾共同關心全球議題，扶助弱勢不分國界。

社會局長謝琍琍表示，感謝世界展望會與市府公私協力推動社會福利服務，援助全球各地等待救援孩子們，也提醒市府員工莫忘初衷，牢記市府服務社會大眾使命。高雄市設有18處社福中心持續秉持專業連結網絡資源提供多元化服務，使助人精神照亮高雄每個角落。

世界展望會 飢餓三十

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