國際扶輪捐巡迴醫療車 醫療服務直送屏東泰武偏鄉

國際扶輪3510地區高雄南星扶輪社發起捐贈巡迴醫療車給屏東泰武鄉衛生所，獲8個扶輪社響應，車上搭載超音波、心電圖等設備，將醫療服務直接送進偏鄉社區每個角落。

屏東縣泰武鄉衛生所19日在佳平村法蒂瑪天主教廣場，舉行國際扶輪3510地區高雄南星扶輪社捐贈巡迴醫療車典禮，縣府衛生局長張秀君及泰武鄉衛生所主任蔡菽卉贈感謝狀，為扶輪社增進偏遠地區醫療資源，表達最大謝意。

縣府指出，巡迴醫療車搭載先進的超音波、心電圖等醫療設備，提供診斷、治療和緊急醫療服務，有衛生所醫療團隊提供支援，更為偏遠地區居民提供便利及高品質醫療服務，妥善照顧當地居民健康需求。

張秀君表示，巡迴醫療車是衛生所寶貴資源，將醫療服務直接送到社區，不論是偏遠山區或部落角落，巡迴醫療車靈活移動到鄉內各個地點，為居民提供醫療檢查、診斷與基本治療。

張秀君說，除了基本醫療設備，巡迴醫療車與醫師、護理師和醫療技術人員等組成的專業醫療團隊，將以專業知識及經驗，照顧每位居民健康需求，無論是常規檢查、慢性病管理或急診救治。

蔡菽卉表示，期待巡迴醫療車成為鄉內健康和希望使者，將醫療關懷送達每個有需要的角落。

此次巡迴醫療車捐贈，是由國際扶輪3510地區高雄南星扶輪社發起，並得到國際社3722地區韓國南昌原扶輪社、3510地區、高雄港都扶輪社、高雄中興扶輪社、鳳山南區扶輪社、高雄巨港扶輪社、高雄大愛扶輪社，以及3470地區台南佳里扶輪社等響應聯合捐贈。