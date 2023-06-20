潮州社福中心邀「高賽夫人」 與青少年溝通性觀念

台灣的家長面對性議題時，多採取被動且保守的態度，造成青少年對感情交往關係，常有不切實際的想像，有近7成青少年認為父母不了解自己，更有近2成未避孕，屏東潮州社會福利服務中心近年接觸青少年與家庭關係疏離的案件日益增多，中心於7月15日邀請性專家「高賽夫人」高宜君和家長展開對話，討論如何與青少年談性。

社會處指出，16歲小花（化名）喜歡班上男同學，與父母分享卻遭嚴厲指責，「這個年紀不好好讀書，整天胡思亂想」，她覺得父母不可理喻，不願再與父母多說，開始在網絡、小說及朋友中尋求認同，之後與男同學交往，被對方要求親密互動，半推半就下2人發生關係，小花因此陷入煩惱，想跟父母求助，但想起過往不愉快經驗選擇放棄，等到肚子逐漸隆起，家庭風暴席捲而來。

社會處表示，根據國民健康署「110年青少年健康行為調查報告」顯示，國中生發生性行為比例為1.4%，高中高職五專生曾發生性行為的比率為11.6%，其中近2成青少年未避孕，或使用如性交中斷等不正確避孕方式，有67.5%青少年認為父母不了解自己的問題及憂慮。

社會處指出，依據佛洛伊德性心理發展階段，青少年為生殖期，生理變化導致性本能甦醒，想尋求親密關係，然而，青少年在尋求親密關係時，卻無法在家庭中得到認同，轉求網絡、社群媒體或「我朋友說」等途徑，學習到錯誤的價值觀念，在缺乏自我保護知能下，易衍生犯罪，因此，潮州中心特邀請「高賽夫人」高宜君於7月15日和家長展開一場對話，討論如何與青少年談性。