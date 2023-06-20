馬祖推「大坵暗空之夜」邀你8月夜訪大坵看星漩

馬祖北竿鄉的大坵島除了以梅花鹿聞名，近年推出「大坵暗空之夜」，從2020「動靜」、2022「初心」，已累積逾千人次夜訪大坵，逐漸打響「大坵暗空之夜」品牌知名度。北竿鄉公所今年與國立台灣海洋大學共同策劃，將在8月份推出「大坵暗空之夜」，歡迎各界愛好星空與大自然的好友，一起來感受馬祖的無垠星空、享受大自然的音樂饗宴。

北竿鄉公所表示，北竿大坵島獨特的生態環境與島嶼條件，正積極爭取國際暗天協會(International Dark-Sky Association,IDA)認證為「暗空島嶼（Dark Sky Island）」。這是全年度唯一一段期間可以夜間登島大坵島，平時只有白天可以登上大坵看看梅花鹿，而「暗空之夜」特別開放夜間登島，除了可以觀賞無垠星空之外，每年也有不同主題的表演活動。

據了解，海洋大學自108年於馬祖成立校區，積極融入地方事務，藉以促進學校與當地居民的互動交流，期盼能擾動地方，與地方共好、共榮。一直以來，更希冀以「地方創生」推動地方創生人才的培育，並創造大坵暗空之夜具有地方元素與獨特價值，與地方共同攜手合作，進而提升地方創新能量，盼能共同推展「大坵暗空之夜」品牌。

今年國立台灣海洋大學再度攜手地方共同推廣大坵暗空之夜，2023年大坵暗空之夜以「星漩」為主題，將會以東方「弦」樂代表-古箏與西方「弦」樂代表-大提琴作為活動主軸。邀請台北正心箏樂團、張正傑大提琴家(呂冠葶鋼琴伴奏、翁若珮次女高音)、曾經在馬管處服役的立方體藝術表演者小冰，讓大家沐浴在大坵的自然環境，靜靜的看著星空、欣賞以「星漩」為主題的精彩演出。