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曾獲金蘋果獎 高雄彌陀漁港再獲三星級漁港殊榮

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
彌陀漁港的海岸光廊工程，3年前榮獲「金蘋果」獎。圖／讀者提供
彌陀漁港的海岸光廊工程，3年前榮獲「金蘋果」獎。圖／讀者提供

行政院農業委員會漁業署針對全台漁港舉行「金鑑漁港」環境評鑑，高雄彌陀漁港獲得最高三星級漁港，與全台10處漁港共享殊榮，也是彌陀漁港3年前獲得金蘋果獎肯定後再次獲獎。立委邱志偉表示，彌陀漁港是小而美的港口，擁有親子遊憩、生態觀察、黃昏美景、海鮮美食等特色，適合闔家旅遊造訪。

彌陀漁港海岸光廊工程3年前在民間團體「台灣河溪網」監督前瞻水環境計畫中，獲得金蘋果獎的肯定，這次再獲得三星級漁港的殊榮，讓彌陀漁港連連獲獎。

彌陀區漁會總幹事林子清表示，靠海的彌陀區除了有廣大的養殖專區，主要養殖虱目魚、石斑、午仔魚為主，另外近海捕撈漁船清晨進港，每天5點40分有最新鮮的漁獲拍賣，近海捕撈的石斑、紅鰽、花身雞魚、小卷及烏賊是常見且受歡迎的魚獲，清晨拍賣後很快就銷往各地魚市場，品嚐最鮮美的海鮮，彌陀漁港也是最佳的選擇。

彌陀漁港在邱志偉爭取農委會水保局經費進行環境改造，完成改善的港區與公園綠地，可以親近海洋、也有沙灘可以嬉戲，深入港區的步道隨著潮汐起伏呈現不同面貌，在夕陽西下時，可欣賞黃昏美景。

邱志偉說，彌陀漁港在進行環境改善後，已經是小型漁港的營造典範，也成為在地新興景點，到彌陀一定要到彌陀漁港的海岸光廊親近海洋，感受漁港小而美的魅力，假日期間親子同遊、情侶漫步，遊客總是絡繹不絕。

海岸光廊是港區的一部份範圍，針對夜間照明不足的問題，邱志偉已爭取經費改善，夜晚的海岸光廊將有不同的景致。後續高雄市政府海洋局及彌陀區漁會也計畫增加環境營造範圍，興建景觀橋樑跨越漁港南堤，將南側沙灘納入園區腹地。邱志偉說，將會持續關注計畫，並爭取經費落實。

立委邱志偉（右5）針對海岸光廊辦理多次會勘，改善設施、加強照明，讓海岸光廊設施更完善。圖／讀者提供
立委邱志偉（右5）針對海岸光廊辦理多次會勘，改善設施、加強照明，讓海岸光廊設施更完善。圖／讀者提供
高雄市彌陀漁港的海岸光廊，吸引眾多遊客。圖／讀者提供
高雄市彌陀漁港的海岸光廊，吸引眾多遊客。圖／讀者提供

邱志偉 農委會 高雄市

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