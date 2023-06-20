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全球8.28億人面臨飢餓 高雄市府率員工體驗「飢餓三十」

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
社會局副局長葉玉如（右6）帶領市府200多位參與員工進行「飢餓宣示」。記者任義宇／攝影
社會局副局長葉玉如（右6）帶領市府200多位參與員工進行「飢餓宣示」。記者任義宇／攝影

全球經歷3年多的疫情雖已逐步解封，仍面臨經濟通膨、部分地區出現戰火等不穩情形，讓8.28億人面臨極端飢餓與貧窮處境，高雄市府社會局與世界展望會合作，在6月20日「國際飢餓日」當天，率200多位市府人員一起體驗飢餓，發揮同理心幫助弱勢。

台灣世界展望會南區辦事處長林惠君說，全世界走過3年多的疫情，但至今還面臨全球經濟局勢不穩定，以及戰火、氣候變遷等，約有8.28億人面臨飢餓狀況，也有1萬多人被迫離開家園，感謝高雄市府社會局長期關心弱勢，同時呼籲民眾，每捐出100元，就能滿足弱勢家庭一天的營養，一起關心飢餓受災戶。

為讓更多民眾關心觸及國內家庭，7月1日至2日世界展望會將在漢神購物中心廣場舉辦「半半市集」，除可參加「齊飢體驗車」實地感受救援現場情境，也能與現場民眾串連愛心，以一分食物價錢購買半分食物、而另一半食物化為捐款，支持飢餓兒童獲得溫飽、看見希望曙光。

活動由社會局副局長葉玉如帶領市府200多位參與員工進行「飢餓宣示」，葉玉如說，體驗飢餓過程其實很不舒服，卻是許多弱勢家庭的日常，社會局已連續12年響應活動，還有泰郡建設、台灣港務公司等長期支持，希望拋磚引玉讓更多人關心弱勢問題。

一位參與「飢餓三十」體驗的社會局胡姓員工說，已經參加過7次體驗活動，過程中雖然很餓，僅能補充水分來度過，但可以透過人飢己飢的感覺來發揮同理心，讓未來為社會服務時，更能發揮理解與專業，讓服務更精準到位。

高雄市府員工掛上「翻轉危飢」貼紙，響應飢餓三十活動。記者任義宇／攝影
高雄市府員工掛上「翻轉危飢」貼紙，響應飢餓三十活動。記者任義宇／攝影
高雄市府社會局與世界展望會長期合作，關心面臨飢餓的弱勢家庭。記者任義宇／攝影
高雄市府社會局與世界展望會長期合作，關心面臨飢餓的弱勢家庭。記者任義宇／攝影

世界展望會 高雄市 飢餓三十

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