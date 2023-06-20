高雄各里公務機車換電動 里長：拉風還能減碳排

為降低碳排放邁向淨零生活，高市民政局編列預算汰換11區里公務機車。昨天民政局舉行旗津和鹽埕區的交車儀式，其餘9區的里公務機車也會陸續交車給里長使用，希望讓騎車穿梭大街小巷的里長們在服務里民之際，也能藉此減少碳排為環保盡分心力。

高雄市民政局表示，因鹽埕、鼓山、左營、楠梓、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津及小港等11區的里公務機車已屆8年使用年限，今年編列3600多萬預算購買452台電動機車，為市區各里進行汰換。昨日先後於旗津區和鹽埕區舉行交車儀式，6月底左營區等9區也會陸續交車，讓里長協助推動政策同時，也能有方便環保的交通工具可使用。

民政局自治行政科長許淑媛說，2020年至2021年間，民政局已先汰換高市偏鄉區里的公務機車。但因偏鄉幅員大，且充電較不方便，因此當時有讓里長依實際需求選擇燃油或電動機車。此次汰換11區里公務機車因都在市區，方便更換電池或充電，所以全數皆為電動機車。