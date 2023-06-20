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國賓改建高樓 鄰棟住戶爭日照權

聯合報／ 記者王昭月徐如宜／高雄報導
高雄國賓飯店今年元月底熄燈後將改建兩棟超高大樓，隔鄰「京城凱悅」（右）住戶有異見。記者王昭月／攝影
高雄國賓飯店今年元月底熄燈後將改建兩棟超高大樓，隔鄰「京城凱悅」（右）住戶有異見。記者王昭月／攝影

高雄國賓飯店熄燈後，將與大陸建設運用危老獎勵合作改建地下7層、地上52層及58層兩棟大樓，今辦環評說明會，隔鄰「京城凱悅」大樓住戶卻有「異見」，質疑國賓在愛河畔土壤液化高潛區蓋超高大樓，恐帶來地質風險，且未來高樓遮蔽會損及京城凱悅住戶的日照權，市府表示，待開發單位完成環評說明書後會依程序審查。

高雄市環保局表示，高雄國賓改建案還沒提送環說書件，待開發單位送來環評說明書後，會轉送市府依程序審查，屆時民眾可申請旁聽並表達意見。

工務局也指改建案尚未申請建築執照，日照權問題因涉及都市設計及交通影響評估等審議程序，將依規定研議。

高雄國賓飯店今年元月底停止營業，原址與厚生、大陸建設合作重建，今在前金區里民辦公室舉辦環評說明會，不過鄰居「京城凱悅」管委會直指有地質風險，要求市府正視。

「京城凱悅」樓高34層，管委會指出，高雄國賓運用危老容積獎勵，突破極限獲最大容積將建2棟超高大樓，卻未考量基地位在土壤液化潛勢區。住戶發5點聲明要求，國賓改建時應增加鄰棟距離，並確保開挖過程結構安全，防止地層下陷、傾斜、管漏現象。

京城凱悅住戶也說，他們多數是面西景觀戶，與高雄國賓有10米以上棟距且高於國賓，未來國賓蓋到50樓以上，將侵犯住戶的日照權，大陸工程應增加鄰棟間隔並降低建築高度，希望環評官員及專家學者也參照台北大安森林公園第一排建築的容積率（225~400%）規畫愛河首排建物，把建築高度降到15層樓以下。

高雄科技大學土木工程系教授沈茂松說，土壤液化主要發生在深度20公尺範圍內、飽含水的疏鬆砂粒土層區域，只要建物基地連續壁深挖到20公尺以下，施工時將沙土作好圍束，把液化土壤挖掉，建物結構就有足夠的強度抵抗土壤液化問題。關於地盤液化也有快篩與處理技術，相關單位可建立地質基礎資料強化建築基地的土壤液化評估，進一步把關審查。

土壤液化 建築 環評

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