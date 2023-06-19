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高市教育局：協助幼兒用藥屬教保服務內容 不能擅自暫停

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局。本報資料照片
高雄市教育局。本報資料照片

中華民國幼教聯合總會18日發出聲明表示，在尚未釐清事情真相之前，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，推行「幼兒生病不入校、老師不餵藥」行動。高雄市教育局今天表示，幼兒園受家長委託協助幼兒用藥屬於教保服務內容，不能擅自決定暫停協助幼兒用藥。

高雄市教育局表示，為落實幼兒保護措施，教育局先前已要求幼兒園應落實幼兒教保及照顧服務實施準則規範的協助用藥規定，訂定家長託藥措施，幼兒在園有協助用藥需求時依循步驟：一、家長依託藥措施規範填妥託藥單，用藥以醫囑藥袋裝好提供幼兒園；二、幼兒園檢視託藥單內容及藥品是否符合規範；三、教保人員協助用藥前，先依託藥單及醫囑藥袋核對幼兒姓名、藥品、給藥時間及方式等，依規定協助給藥；四、教保人員給藥後紀錄留園備查；五、協助用藥應以醫療機構所開立之藥品為限，用藥途徑不得以侵入方式為之，如有違反託藥規定及給幼兒服用有害藥品，一律依法懲處。

教育局指出，依幼兒教育及照顧法第12條明定教保服務內容，包括提供衛生保健安全的服務及教育，且教育部於幼兒教保及照顧服務實施準則第11條規定，要求幼兒園應訂定及落實家長託藥措施，幼兒園受家長委託協助幼兒用藥屬於教保服務內容，不能擅自決定暫停協助幼兒用藥。

教育局在局網公告包含託藥制度管理在內的各項衛生保健基本安全檢核表，提供幼兒園內控檢核，並持續透過基礎評鑑及聯合稽查，督導幼兒園落實執行託藥措施。除肯定幼兒園教保人員的專業與付出，也呼籲家長與教保人員透過落實託藥措施，建立家長與幼兒園互信關係，共同守護幼兒健康與安全。

幼兒園 教育局

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