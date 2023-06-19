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六龜偏鄉產婦也能坐好月子 社政民團攜手培訓照護員

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
為平衡城鄉照護資源，高市社會局在六龜區開辦托育人員與坐月子服務人員培訓課程。圖／高市社會局提供
為平衡城鄉照護資源，高市社會局在六龜區開辦托育人員與坐月子服務人員培訓課程。圖／高市社會局提供

為平衡城鄉照護資源，高雄市政府社會局計畫和社團單位合作，於6月、7月在六龜區開辦托育人員與坐月子服務人員培訓課程。結訓後可運用受訓專長，投入偏區婦女與幼兒照顧行列，不僅提升偏區育兒家庭照顧能量，也創造當地就業機會。

社會局表示，10年前開辦「高雄好孕坐月子到宅服務」以來，已培訓了900多位年紀從20歲至65歲的到宅坐月子服務員。考量區域資源平衡，今年選定六龜區與當地民團合作培訓托育人員資格及坐月子服務員技能，藉以增加偏鄉托育量能，讓六龜居民同享照護資源。

受訓學員表示，參加培訓課程能整合零碎照護知識，搭配訓練實作提升照護技能。投入服務後，能以一己之力協助新手媽媽坐好月子並給予新生兒照護資訊，更重要的還能多一份收入，成就感很大。

社會局說，有意參與坐月子服務人員培訓民眾，可洽訓練就業中心培訓單位慈惠醫護管理專科學校。六龜區偏鄉培訓班將於7月3日開課；旗山區公費班現正在招生中，預計7月18日開訓。

為平衡城鄉照護資源，高市社會局在六龜區開辦托育人員與坐月子服務人員培訓課程。圖／高市社會局提供
為平衡城鄉照護資源，高市社會局在六龜區開辦托育人員與坐月子服務人員培訓課程。圖／高市社會局提供
培訓課程包括準備月子餐，讓產後媽媽能獲得充足休養。圖／高市社會局提供
培訓課程包括準備月子餐，讓產後媽媽能獲得充足休養。圖／高市社會局提供
為平衡城鄉照護資源，高市社會局在六龜區開辦托育人員與坐月子服務人員培訓課程。圖／高市社會局提供
為平衡城鄉照護資源，高市社會局在六龜區開辦托育人員與坐月子服務人員培訓課程。圖／高市社會局提供

坐月子 六龜 托育

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