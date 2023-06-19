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高雄國賓危老重建遭疑地質風險 市府：將依程序審查

中央社／ 高雄19日電

高雄國賓飯店啟動危老重建，將蓋逾50層高樓，但遭附近住戶質疑有地質風險；對此，高市府強調，將依程序審查，進入審查程序時，民眾可申請旁聽及發言，表達相關意見。

位於愛河畔的高雄國賓大飯店今年1月歇業後，與大陸建設、厚生公司合作重建，預計興建逾50層高樓，採飯店與住宅共構設計，明天將舉行環評說明會。

不過有附近住戶向媒體投訴表示，國賓危老重建案未考量位於土壤液化潛勢區，希望環評委員及有關單位重視地質風險；住戶也擔心國賓改建為超高大樓後，將擋住自家大樓日照，希望重建案能適當退縮、增加棟距及減低建築高度。

對此，高雄市政府工務局透過訊息回應表示，經查此案尚未提出建築執照申請，後續收到申請案件後，將依建築法相關規定辦理。

工務局指出，有關冬至日照及停車場出入口位置設置等檢討，因涉及都市設計及交通影響評估等審議程序，將由各審議委員會依規定研議。

市府環保局則表示，此案尚未提送環說書件審查，待開發單位完成環境影響評估說明書後，由目的事業主管機關轉送至市府，將依程序進行審查；進入審查程序時，民眾得依規定申請旁聽、發言表達相關意見。

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