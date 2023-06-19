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全球第三大挪威郵輪參訪高雄港 港務公司邀地方聯合行銷

中央社／ 高雄19日電

爭取挪威郵輪來台，台灣港務公司今天邀全球第三大挪威郵輪集團高層參訪高雄港，21日參訪基隆港。挪威郵輪集團高層今天稱讚高雄港旅運中心非常美麗，預計未來會擴大在台營運。

挪威郵輪集團旗下共有挪威郵輪、大洋郵輪及麗晶七海郵輪，港務公司為爭取挪威郵輪公司來台，今年3月到美國拜會集團高層，獲承諾今年下半年將至台灣踩線，今天集團高層便在港務公司邀請下參訪高雄港、21日將再參訪基隆港。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，此次挪威郵輪到訪高層包含市場營銷與銷售副總裁克里梅爾（JasonKrimmel）、包船獎勵部門總監布羅迪（Neil Brodie）及租船、會議和獎勵團隊的高級企業銷售經理等，顯見對台灣市場的興趣及信心。

港務公司今天安排集團高層一行人參訪高雄港雙旅運中心，挪威郵輪副總裁Jason Krimmel稱讚港務公司新落成的高雄港旅運中心非常美麗，預計未來將會擴大在台營運，也相信未來挪威郵輪的旅客到高雄會很滿意。

後續集團高層一行人也將參訪基隆港東、西岸旅運中心，實地勘察大幅升級的基隆港旅運設施，為將來挪威郵輪來台作業做好準備。

港務公司今天安排「宣傳台南、高雄及澎湖觀光亮點會議」，邀請台南市政府、高雄市政府及澎湖縣政府與會向郵輪公司介紹南部觀光亮點；21日也將邀請交通部觀光局及台北、新北、基隆市政府等聯合行銷北台灣觀光亮點。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，港務公司努力整合中央與地方政府推展港群聯合觀光行銷，吸引郵輪公司擴大布局台灣港口，讓國外航商能看見基隆港、高雄港以外的特色港口，為觀光行銷效益加值。

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