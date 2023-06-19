快訊

訪中行將畫句點 美國務院官員：布林肯下午4:30會晤習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

屏東百工師傅助修破屋 獨老：以後在家不用戴安全帽

中央社／ 屏東縣19日電

屏東縣竹田鄉獨居76歲林姓老翁住在屋頂破損、嚴重漏水、天花板坍塌老屋內，屏東百工師傅志工團協助修繕，今天完工，讓老翁相當感動說：「以後在家不用再戴安全帽」。

屏東縣政府協助弱勢家戶修繕工程，由縣內營造業、泥水業、木工業、油漆業、鐵工業、水電裝置業及廚具裝修業等職業工會，共同成立屏東縣百工師傅志願服務協會，提供修繕平台，由縣府團隊發掘案源，經由地政、行政等法制面評估，引入各專技工會技術，協助縣內弱勢家戶進行環境改善工程。

這次協助修繕竹田鄉獨居林姓老翁的家，因房屋老舊，屋頂破損嚴重漏水、天花板坍塌，甚至連在家都得戴著安全帽以防被砸傷，屏東縣百工師傅志願服務協會完成修繕，今天並幫老翁換上新床單及枕頭，象徵「入新厝」，老翁既感謝也感動表示，在家不用再戴安全帽。

縣長周春米今天也前往並感謝社會無私奉獻。周春米表示，許多未達政府補助標準弱勢家戶，礙於法規面限制，無法提供有效協助，縣府輔導志工成立屏東縣百工師傅志工團，針對弱勢家戶，可運用專技志工，結合民間經費資源挹注協助修繕，擴大提供弱勢修繕家戶範圍。

周春米說，修繕期間感謝百工師傅犧牲假日進場施工，也感謝大店長聯盟帶領青年志工到場替長輩打掃居家環境，讓長輩在修繕完工後可以住安心、住健康。

屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉表示，過去沒有成立協會前，都是工作夥伴自發性進行修繕，透過屏東縣政府團隊的資源盤點整合，成立正式社團，以更堅強動力意志向前衝。

屏東縣政府 安全帽

延伸閱讀

屏東防堵登革熱疫情 力拚7年零本土個案

集眾人之力為獨老修屋 屏百工師傅、大店長、扶輪社齊攜手

屏縣海中畢業典禮巧遇綠蠵龜 還有學生考取潛水證照

鎖定緊貼女議員的性騷男 警通知涉案大學生到案

相關新聞

岡山網友爆料補內胎付800元怨「真貴」 修車師傅這麼說

高雄岡山日前有網友到知名連鎖汽車精品百貨補汽車輪胎，貼片補內胎花了800元，他臉書貼文「真便宜，補真貴！」引來網友熱議，...

萬隻紫斑蝶大遷徙！飛越恆春半島吸睛 墾管處：車輛行經請減速

屏東恆春半島迎來紫斑蝶飛舞盛況，近日雨水豐沛讓幼蟲食草不饋乏，200縣道5.5k處有民眾直擊孵化萬蝶橫越馬路奇景，墾丁國...

駁二「人生紀念品」開展 打開時光寶盒嘗人生酸甜滋味

如果你有一只時光寶盒，你會收藏那些人生中值得紀念的寶物？高雄駁二藝術特區以「人生紀念品」為主題，即日起至11月12日於大...

用廉政行銷高雄 印太青年團參訪輕軌建設

為提升國際對高雄的認識，高市府捷運工程局和高捷公司配合廉政署，邀請國際NGO團體造訪高雄進行城市交流。來自印太地區的4個...

集眾人之力為獨老修屋 屏百工師傅、大店長、扶輪社齊攜手

集結眾人力量，屏東縣百工師傅服務團在兩年前成立志願服務協會，將各工會的技術與力量連結，至今完成22個案家修繕，住在竹田鄉...

防堵登革熱 屏東縣府上緊發條力拚7年零本土

近日天氣炎熱且偶有豪雨，恐增加病媒蚊孳生環境，依衛福部疾管署資料顯示，截至6月18日，台南已出現14例本土性登革熱疫情，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦