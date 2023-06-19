屏東百工師傅助修破屋 獨老：以後在家不用戴安全帽

屏東縣竹田鄉獨居76歲林姓老翁住在屋頂破損、嚴重漏水、天花板坍塌老屋內，屏東百工師傅志工團協助修繕，今天完工，讓老翁相當感動說：「以後在家不用再戴安全帽」。

屏東縣政府協助弱勢家戶修繕工程，由縣內營造業、泥水業、木工業、油漆業、鐵工業、水電裝置業及廚具裝修業等職業工會，共同成立屏東縣百工師傅志願服務協會，提供修繕平台，由縣府團隊發掘案源，經由地政、行政等法制面評估，引入各專技工會技術，協助縣內弱勢家戶進行環境改善工程。

這次協助修繕竹田鄉獨居林姓老翁的家，因房屋老舊，屋頂破損嚴重漏水、天花板坍塌，甚至連在家都得戴著安全帽以防被砸傷，屏東縣百工師傅志願服務協會完成修繕，今天並幫老翁換上新床單及枕頭，象徵「入新厝」，老翁既感謝也感動表示，在家不用再戴安全帽。

縣長周春米今天也前往並感謝社會無私奉獻。周春米表示，許多未達政府補助標準弱勢家戶，礙於法規面限制，無法提供有效協助，縣府輔導志工成立屏東縣百工師傅志工團，針對弱勢家戶，可運用專技志工，結合民間經費資源挹注協助修繕，擴大提供弱勢修繕家戶範圍。

周春米說，修繕期間感謝百工師傅犧牲假日進場施工，也感謝大店長聯盟帶領青年志工到場替長輩打掃居家環境，讓長輩在修繕完工後可以住安心、住健康。

屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉表示，過去沒有成立協會前，都是工作夥伴自發性進行修繕，透過屏東縣政府團隊的資源盤點整合，成立正式社團，以更堅強動力意志向前衝。