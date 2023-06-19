美濃特色遊戲場 撐起象徵多子多孫的美濃傘來遮陽

油紙傘與白玉蘿蔔是高雄美濃獨特物產，最近美濃湖畔新啟用的特色遊戲場即撐起象徵多子多孫的巨大「美濃傘」來遮陽，還搭配「白玉蘿蔔」溜滑梯，流露濃濃的「美濃風」！

美濃特色遊戲場今天啟用，高市工務局指這處遊戲場經公民參與，整合在地意見後建成，除規劃孩童最愛的盪鞦韆組合、大型沙坑，還有巨型「美濃傘」遮陽，極富美濃特色。

工務局長楊欽富表示，美濃湖水域約21公頃，在高雄僅次於澄清湖，這裡湖光水色，景致怡人，適合騎單車踩風或散步。為為深化美濃湖遊憩功能，市府共投入1750萬元經費在東南側打造約0.25公頃特色遊戲場。

美濃特色遊戲場結合「美濃傘」與「白玉蘿蔔」等造型設計，展現樸實的客家意象，遊戲場周邊生態豐富，種有紅花鐵刀木及花旗木等四季都可開花的喬木及水生植物，冬季常吸大批候鳥南遷，紅冠水雞、水雉及小鷿鷈也常來報到。