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萬隻紫斑蝶大遷徙！飛越恆春半島吸睛 墾管處：車輛行經請減速

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。墾丁國家公園管理處呼籲，民眾行經遷徙路段應降低車速，避免對蝴蝶造成危害。圖／墾管處提供。
屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。墾丁國家公園管理處呼籲，民眾行經遷徙路段應降低車速，避免對蝴蝶造成危害。圖／墾管處提供。

屏東恆春半島迎來紫斑蝶飛舞盛況，近日雨水豐沛讓幼蟲食草不饋乏，200縣道5.5k處有民眾直擊孵化萬蝶橫越馬路奇景，墾丁國家公園管理處表示，根據「追蝶人」專家詹家龍觀察統計，每分鐘通過量逾1200隻，近日累計超過10萬隻，呼籲民眾開車行經應減速，避免撞擊蝴蝶造成路殺，今年先行設立告示牌，明年將裝設相關防撞的措施。

墾管處指出，紫斑蝶數量受棲地、氣候影響，墾丁國家公園內生態豐富，讓蝴蝶幼蟲食草不饋乏，根據紫斑蝶專家詹家龍這幾天在屏200縣道調查，昨天每分鐘有超過1200隻北返的新生紫斑蝶，「是以往沒有的記錄」，這幾天累計粗估至少有10萬隻。

墾管處表示，墾丁國家公園是台灣紫斑蝶重要繁殖地之一，紫斑蝶通常5月左右會從北方遷徙，飛入溫暖的恆春半島產卵，區內分步許多蝴蝶幼蟲食草植物，如盤龍木、羊角藤等，品種以小紫斑蝶及斯氏紫斑蝶為主，待成蟲孵化後，每年這個季節在園區內都會出現大量紫斑蝶遷徙盛況，路線從半島東側太平洋海岸由南飛向北，尤其在屏200縣道5.5K，以及台26線省道南灣路段，常可見蝶群橫越馬路的奇景。

墾管處提醒，由於蝴蝶飛行的時速約20公里，如果車行時速超過50公里即容易將蝴蝶擊落壓死，若車速更快會讓蝴蝶躲避不及遭撞死，民眾行經遷徙路段應儘量降低車速至40公里以下，避免對蝴蝶造成危害，也能感受蝶群飛舞的特殊生態體驗。

墾管處表示，去年委託專家詹家龍調查，瞭解蝶群遷徙路徑和集中時間，今年先行設立告示牌，或請志工到路邊拿立牌提醒，持續試驗保護措施，預計明年裝設相關防撞措施。

屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。小紫斑蝶翅膀表面前、後翅緣有一排白色斑點，翅基半部具藍紫色琉璃光澤，翅腹面色澤較淡，斑紋位置與翅表面同，前翅中室有一枚白色的橢圓形斑。圖／墾管處提供。
屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。小紫斑蝶翅膀表面前、後翅緣有一排白色斑點，翅基半部具藍紫色琉璃光澤，翅腹面色澤較淡，斑紋位置與翅表面同，前翅中室有一枚白色的橢圓形斑。圖／墾管處提供。
屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。墾丁國家公園管理處呼籲，民眾行經遷徙路段應降低車速，避免對蝴蝶造成危害。圖／墾管處提供。
屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。墾丁國家公園管理處呼籲，民眾行經遷徙路段應降低車速，避免對蝴蝶造成危害。圖／墾管處提供。
屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。斯氏紫斑蝶上翅表端具藍紫色豔麗的光澤，腹面具3枚較圓的淡青色斑點，下翅腹面中央處也有一些小斑點，但較端紫斑蝶的斑點橢圓。圖／墾管處提供。
屏東縣恆春半島7月萬隻蝶群大遷徙，壯觀景象引發民眾關注。斯氏紫斑蝶上翅表端具藍紫色豔麗的光澤，腹面具3枚較圓的淡青色斑點，下翅腹面中央處也有一些小斑點，但較端紫斑蝶的斑點橢圓。圖／墾管處提供。

紫斑蝶 蝴蝶 墾管處

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