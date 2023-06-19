萬隻紫斑蝶大遷徙！飛越恆春半島吸睛 墾管處：車輛行經請減速

屏東恆春半島迎來紫斑蝶飛舞盛況，近日雨水豐沛讓幼蟲食草不饋乏，200縣道5.5k處有民眾直擊孵化萬蝶橫越馬路奇景，墾丁國家公園管理處表示，根據「追蝶人」專家詹家龍觀察統計，每分鐘通過量逾1200隻，近日累計超過10萬隻，呼籲民眾開車行經應減速，避免撞擊蝴蝶造成路殺，今年先行設立告示牌，明年將裝設相關防撞的措施。

墾管處指出，紫斑蝶數量受棲地、氣候影響，墾丁國家公園內生態豐富，讓蝴蝶幼蟲食草不饋乏，根據紫斑蝶專家詹家龍這幾天在屏200縣道調查，昨天每分鐘有超過1200隻北返的新生紫斑蝶，「是以往沒有的記錄」，這幾天累計粗估至少有10萬隻。

墾管處表示，墾丁國家公園是台灣紫斑蝶重要繁殖地之一，紫斑蝶通常5月左右會從北方遷徙，飛入溫暖的恆春半島產卵，區內分步許多蝴蝶幼蟲食草植物，如盤龍木、羊角藤等，品種以小紫斑蝶及斯氏紫斑蝶為主，待成蟲孵化後，每年這個季節在園區內都會出現大量紫斑蝶遷徙盛況，路線從半島東側太平洋海岸由南飛向北，尤其在屏200縣道5.5K，以及台26線省道南灣路段，常可見蝶群橫越馬路的奇景。

墾管處提醒，由於蝴蝶飛行的時速約20公里，如果車行時速超過50公里即容易將蝴蝶擊落壓死，若車速更快會讓蝴蝶躲避不及遭撞死，民眾行經遷徙路段應儘量降低車速至40公里以下，避免對蝴蝶造成危害，也能感受蝶群飛舞的特殊生態體驗。