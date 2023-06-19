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高市青年局攤車輔導計畫 最高可領3萬元

中央社／ 高雄19日電

近年主題市集夯，帶動攤車收益，高雄市青年局創六都之先，推出特色攤車品牌升級輔導計畫，29日將舉辦輔導說明會，提供免費培訓課程及最高3萬元補助。

青年局今天透過新聞稿表示，為提高高雄攤車品牌能見度，打造更精緻市集文化，推出112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」，29日將舉辦說明會，明起至7月14日收件。

青年局局長張以理表示，攤車市集是年輕人微型創業的熱門項目，是實現夢想入門管道之一，近年市集文化彰顯高雄生活美學，也帶動青年創業。

青年局希望進一步幫助青年攤車品牌茁壯，提供輔導資源，增進攤車經營者專業知能與技能，另一方面提供總計新台幣300萬元輔導費，優化攤車設備或補貼租金。

青年局將於7月至11月開辦多元主題培訓課程，包括法規財務、品牌行銷及再造等，請來「翻轉漢字」設計師林國慶分享如何建立品牌的「企業識別系統」、La Rue文創設計創辦人洪健哲分享攤車品牌的行銷秘訣等超過30小時的免費課程。

青年局表示，計畫也提供免費創業諮詢輔導服務，由專人專線，依據個案需求媒合專業導師協助解惑，青年局有超過30名專業導師顧問，全方位提供青年攤車各種創業經營建議。

攤車負責人需符合18至45歲及其他條件，通過審核後，可將補助用於購買攤車、產品設備升級、補貼參加高雄相關主題活動的攤位租金等。

青年局指出，設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請1萬5000元；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高可申請3萬元輔導費，8月4日將統一通知核准結果。

青年 品牌 創業

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