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屏東防堵登革熱疫情 力拚7年零本土個案

中央社／ 屏東縣19日電

屏東縣政府全力防堵登革熱疫情，結合社區、發動5000多名環保志工進行環境孳生源清除工作，並於陽性率高風險地區採取噴藥措施，要力拚7年沒有登革熱本土案例。

近日屏東天氣炎熱且偶有豪雨，為防範登革熱疫情擴大趨勢，屏東縣政府16日召開「112年屏東縣登革熱病毒感染症防治中心會報」，共同研商因應登革熱疫情防治措施，全力防堵登革熱疫情在屏東傳播風險。

屏東縣長周春米表示，據疾病管制署資料顯示，今年登革熱疫情已高於近年同期，面對日漸嚴峻疫情，33個鄉鎮市公所提升防疫等級，進行病媒蚊孳生源清除及化學防治工作。

環保局表示，與公所清潔隊通力合作下，今年1月至5月共清理髒亂點1469處、清除廢輪胎2967條、投藥4445處及積水容器3萬2413個，並於陽性率高風險地區進行化學防治措施273次，目前仍持續進行中；針對空屋空地環境髒亂點共計裁處10件，目前均已改善完成；16日起發動全縣5000多名環保志工，進行街道及髒亂點孳生源清除工作。

環保局指出，若經縣府通知或公告應清除而不清除時，可依廢棄物清理法裁處新台幣1200元至6000元罰鍰。

縣府呼籲，近日連續下雨且氣候炎熱，病媒蚊快速孳生，民眾應做好居家環境整理，落實「巡、倒、清、刷」登革熱防治4大步驟，力拚7年零本土個案。

屏東縣政府 登革熱 疫情

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