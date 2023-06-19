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國小生自製空品檢測儀改善校園空汙 同時預警防範

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市仁武國小將空汙課程結合數位學習，師生自製空品檢測儀，在雲端以硬體、程式監測學校空氣品質。圖／仁武國小提供
高雄市仁武國小將空汙課程結合數位學習，師生自製空品檢測儀，在雲端以硬體、程式監測學校空氣品質。圖／仁武國小提供

高雄市仁武國小將空汙課程結合數位學習，師生自製空品檢測儀，在雲端以硬體、程式監測學校空氣品質，當空氣品質不佳就啟動空氣清淨機執行空氣過濾，同時達到預警與防範功能，符合環保與節能。

仁武國小距離仁武工業區僅500公尺，空汙問題一直很嚴重。雖然無法解決大環境空汙問題，但仁武國小以防範空汙議題為校訂課程，主要以五年級學生為主，平均一周會有3堂相關課程，透過課程自小培養學生解決空汙關鍵能力。

仁武國小師生在單晶片控制板搭配積木式程式軟體，經過不斷修正與改良後，自製完成空品檢測儀，透過硬體與程式來監測全校空氣品質，能立即將監測數值上傳至雲端，除了適時提示空汙警示，並且建立大數據資料庫，隨時掌握空汙的數值。若空品檢測儀監測空氣品質不佳時，雲端會立即掌握相關數據，再由控制板啟動迷你教室裡空氣清淨機，執行空氣過濾清淨。

仁武國小校長黃意華表示，防範空汙校訂課程今年結合教育部中小學數位學習深耕計畫，從在地人文出發，以永續環境課程為核心，以閱讀素養為支點，再輔以資訊科技與美感素養，培育學生能敏覺環境問題、有能力思辨環境議題，且會踐行環境保護的仁武囡仔。

今年仁武教學團隊以「空汙世代下的生存之道」為主題，從在地真實的生活問題出發，再結合 SDGs 第11項目標永續城鄉，並以PBL教學模式結合新興科技進行教學活動，發展出3個課程。除了「空品檢測我最行」自製空品檢測儀外，並有「我與空汙的距離」，透過紙本閱讀、數位閱讀與地景閱讀等，引領學童敏覺環境變化為起點；利用手持PM2.5檢測儀覺察所處環境空氣品質的變化，思辨解決生活上遇到的空汙問題。

另外「好空氣要和好朋友分享」，是以資訊科技與美感教育為策略，將學習歷程與經濟又實惠的改善室內空氣品質方法，經製作成影片推廣至家庭、社區或他校。透過這3個課程，讓學生能將知識與真實生活情境聯結，自己學習著手改善空汙狀況，培養問題解決的能力，能成為真正的終身學習者。

學童林宜臻與吳丞祐說，剛開始覺得做空氣清淨機非常困難，尤其要將各種零件組裝時並不容易，同時發現有零件組裝錯誤，是不斷失敗後才找到正確方法，也學到了許多有關空氣清靜機與電腦新知識。

仁武國小學童手持式PM2.5檢測儀，到仁大工業區一探究竟。圖／仁武國小提供
仁武國小學童手持式PM2.5檢測儀，到仁大工業區一探究竟。圖／仁武國小提供
高雄市仁武國小將空汙課程結合數位學習，師生自製空品檢測儀，在雲端以硬體、程式監測學校空氣品質。圖／仁武國小提供
高雄市仁武國小將空汙課程結合數位學習，師生自製空品檢測儀，在雲端以硬體、程式監測學校空氣品質。圖／仁武國小提供
仁武國小學童啟動空氣清淨機。圖／仁武國小提供
仁武國小學童啟動空氣清淨機。圖／仁武國小提供

空氣品質 空氣清淨機 素養

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