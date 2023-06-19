駁二「人生紀念品」開展 打開時光寶盒嘗人生酸甜滋味
如果你有一只時光寶盒，你會收藏那些人生中值得紀念的寶物？高雄駁二藝術特區以「人生紀念品」為主題，即日起至11月12日於大勇區C5倉庫展出，邀請40位創作者分享生命中意義深重的紀念物品，並以設計手法將人生故事轉化成精彩創作，討論生命中的珍貴回憶。
高雄市文化局長王文翠表示，「斷捨離」多年前成為居家整理的潮流趨勢，人們開始審慎思考身邊物品的去留，對許多人來說，重要紀念品不一定昂貴，充滿情感的物品往往最能觸動人心。疫情過後人們更加珍惜微小卻珍貴的瞬間，「人生紀念品」展覽透過視覺及包裝設計、寵物服裝設計、纖維織品、家具與獎盃設計、音樂作品及滿載回憶的人生紀念物品，引領觀者從中品味各種人生故事的酸甜滋味，且更加珍惜當下。
策展人田修銓表示，2017年於駁二舉辦的「好漢玩字」展覽中，首次以「人生紀念品」單元命題，以平面設計發展一系列從出生到死亡的重要文件，包含出生證明、畢業證書、身分證、喜帖及奠儀等，引起觀展民眾的共鳴與好評。再次詮釋相同題目時，他經歷家人生病及寵物離世，重新思考若生命終將走向盡頭，真正想留下的會是什麼？展覽包含10個單元主題，由不同設計團隊詮釋生命中意義非凡的時刻，透過設計手法將故事濃縮淬煉成一件件紀念品，穿梭其中便能感受時光記憶的流動。
「人生紀念品」蒐集了24組創作者的「時光寶盒」，共展示超過100件的重要紀念物，其中有著奶奶的愛心便當盒、寫給畢業毛小孩的明信片、一把再也用不到的老家鑰匙、一條永不離身的原味小被被等等。盒子如同時光膠囊般封存100個悲喜交織、觸動回憶的人生故事，忠實展示人生滋味。
展覽同時邀請9組創作者透過設計重新詮釋印象深刻的人生故事。一步工作室「花的紀念日」以媽媽常用的花卉絲巾為載體，重現花卉在值得紀念的日子裡扮演的重要角色；a better office「打包味覺」轉化味覺印象為視覺強烈的包裝紙，包裹那些連結情感的美味記憶；展場中心，V&J以細膩的編織工藝構成一棵栩栩如生的樹「Tree of Life」，象徵家庭成員緊密相連及繁榮成長；製所設計「讓我們頒發」創作可愛又別緻的獎盃，將心意慎重頒發給人生中別具意義的人。展覽相關資訊可上駁二官網查詢https://pier2.org/exhibition/info/1168/。
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