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用廉政行銷高雄 印太青年團參訪輕軌建設

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
外賓搭乘高雄輕軌參訪沿線亞洲新灣區和駁二藝術特區。圖／高市捷運局提供
外賓搭乘高雄輕軌參訪沿線亞洲新灣區和駁二藝術特區。圖／高市捷運局提供

為提升國際對高雄的認識，高市府捷運工程局和高捷公司配合廉政署，邀請國際NGO團體造訪高雄進行城市交流。來自印太地區的4個國家外賓，搭乘輕軌瀏覽亞洲新灣區、駁二藝術特區等景點，期盼透過廉能治理的成果，向國際友人展現高雄未來佈局和願景。

此次「NDI in Kaohsiung高雄透明城市治理國際交流」是由法務部舉辦的「2023 年全球合作暨訓練架構（GCTF）多元利害關係人跨域合作 反貪腐國際研習營」系列活動之一。邀請15位來自印尼、菲律賓、斯里蘭卡及巴布亞紐幾內亞等4國NGO青年領袖，一同參訪高雄輕軌建設及廉能措施。

捷運工程局安排外賓搭乘高雄輕軌，沿途參觀亞洲新灣區和駁二藝術特區，並介紹周遭廉能措施以及公私部門合作的廉政平臺。例如亞洲新灣區2.0計畫，捷運局負責配合推動捷運黃線Y15站土地開發案，以加速亞灣區開發和5GAIoT的進程。

此外捷運局也向外賓說明，輕軌興建時有部分沿線用地是台鐵舊有鐵道廊帶。沿用轉作輕軌使用，對工程來說不僅減少徵收私有地的費用，更有助軌道工程與文化歷史共存活化的雙贏局面。

捷運工程局長吳義隆說，讓外賓參訪高雄輕軌沿線的美景，不只能將高雄輕軌建設經驗推上國際舞台，更能向外界展現高雄未來佈局和廉能治理的成果。

外賓造訪高雄輕軌並參觀相關設施。圖／高市捷運局提供
外賓造訪高雄輕軌並參觀相關設施。圖／高市捷運局提供
來自印尼、菲律賓、斯里蘭卡及巴布亞紐幾內亞等4國NGO青年團體，參訪高雄輕軌設施體驗部門合作的建設成果。圖／高市捷運局提供
來自印尼、菲律賓、斯里蘭卡及巴布亞紐幾內亞等4國NGO青年團體，參訪高雄輕軌設施體驗部門合作的建設成果。圖／高市捷運局提供

高雄輕軌

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