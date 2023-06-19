集眾人之力為獨老修屋 屏百工師傅、大店長、扶輪社齊攜手

集結眾人力量，屏東縣百工師傅服務團在兩年前成立志願服務協會，將各工會的技術與力量連結，至今完成22個案家修繕，住在竹田鄉獨居76歲林姓老翁，屋頂破損，屋內要戴安全帽才能行走，在社會處轉介下，百工師傅展開修繕，歷時2個多月今完工，縣長周春米到場感謝各方團體幫助。

周春米說，修繕期間感謝百工師傅犧牲假日進場施工，感謝大店長聯盟帶領青年志工替長輩打掃居家環境，讓長輩在修繕完工後可以住得安心、住得健康。

屏東溫馨扶輪社、屏東大店長聯盟、晨間廚房董事長黃義升與王品集團董事張勝鄉等人，支持協會從事弱勢修繕服務，年初亦捐贈公益修繕基金，今受邀到場見證，周春米並頒發感謝狀。

屏東縣百工師傅志願服務協會理事長王英吉說，先前還沒有成立協會，以百工師傅服務團出隊，大家自掏腰包協助案家修繕，後來成立協會後，透過公益修繕基金號召更多人來響應，各司其職。

王英吉說，接觸到每個案家後，親自走訪，評估案家需求，針對必要性做改善，每個案家的修繕的金額根據物件材料等不同，約在萬元到數萬元不等。協會指出，有時面臨較大難題是清除的大型廢棄物後續處理，好在大店長夥伴中有人願意幫忙，解決大難題。

勞青處指出，竹田鄉的76歲林姓老翁獨居，屋頂破損不堪，室內凌亂，清出約1噸大型廢棄物，過程中百工師傅分工，由鐵工業、水電裝置業、室內裝潢、油漆業及廚具裝修業等職業工會分工合作，齊力修繕，歷經約兩個多月完工。