防堵登革熱 屏東縣府上緊發條力拚7年零本土

近日天氣炎熱且偶有豪雨，恐增加病媒蚊孳生環境，依衛福部疾管署資料顯示，截至6月18日，台南已出現14例本土性登革熱疫情，且境外移入病例已達49例，南部生活圈，屏東縣府面對登革熱疫情上緊發條，縣內已連續6年沒有本土登革熱案例，今年力拚7年零本土，加強孳生源查核，增加高風險場域查核頻率。

縣府在本月16日召開112年屏東縣登革熱病毒感染症防治中心會報，由副縣長黃國榮主持，邀集衛福部疾管署長官、縣府各局處、33鄉鎮市公所及衛生所等單位，研商登革熱疫情防治措施。會中副縣長黃國榮指示，結合村里社區做好環境孳生源清除，降低病媒蚊密度。尤其端午連假旅遊互動頻繁，疫情傳染風險大增，亦指示預先做好全縣環境整頓，讓防疫工作做到滴水不漏。

衛生局提醒，落實住家環境「巡、倒、清、刷」，端午連假在即，避免到疫區活動，外出做好防護措施。

衛生局表示，持續加強孳生源查核，增加高風險場域及列管點稽查頻率。強化醫療院所通報警覺，提醒院所加強TOCC問診NS1快篩及通報。盤點防疫物資，辦理疫情演練，強化衛生所人員防治及疫調知能。各局處及各公所加強權管場域管理並動員社區民眾進行孳生源清除。

環保局表示，縣府已商請33個公所提升防疫等級，進行病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，並在假日或連假布署備勤人力，以便因應疫情緊急狀況發生。環保局與各公所清潔隊合作，今年1月至5月底共清理髒亂點1469處、清除廢輪胎2967條、投藥4445處及積水容器3萬2413個，並於陽性率高風險地區進行化學防治措施（噴藥）計273次，目前仍持續進行中。

環保局表示，針對空屋空地環境髒亂點共計裁處10件，目前均改善。環保局亦在6月16日起發動全縣5千多名環保志義工，針對縣內街道及髒亂點孳生源清除。