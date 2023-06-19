餵藥案甩鍋陳其邁 民進黨議會黨團批國民黨「圍魏救趙」

國民黨高市黨部今早針對新北餵藥案召開記者會質疑高市苯巴比妥用藥疑慮 ，民進黨高市議會黨團認為，侯友宜處失當卻甩鍋高雄市長陳其邁，根本圍魏救趙，批國民黨「無良護航」。

民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻表示，新北侯友宜為選總統，忽視孩童安全，未能及時處理，又甩鍋中央，社會已對國民黨及侯友宜不信任。如今國民黨高雄市議會黨團又甩鍋高雄市長陳其邁，難道國民黨心中沒有是非，無良護航變成日常嗎？

高市議會民進黨黨團幹事長林智鴻說，對照新北市長侯友宜的拖延、隱瞞與甩鍋，陳其邁團隊主動稽查違規用藥，並以藥追人，面對醫生不當用藥也已停業做裁處。黨團書記長湯詠瑜則說，高市府主動處理，積極保護幼兒權益，反觀國民黨卻護航及甩鍋，轉移焦點、圍魏救趙，應受譴責。