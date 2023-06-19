快訊

童年親睹母出軌衝擊大 黃子佼突爆大小S嗑藥「我不得不吃」

評／男性憂成性騷擾加害者？心理師：關鍵在缺乏這項能力

新光金與台新金「金金併」何時登場？ 黃天牧發言藏玄機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餵藥案甩鍋陳其邁 民進黨議會黨團批國民黨「圍魏救趙」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
民進黨高雄市議會黨團今早質疑國民黨高市黨部圍魏救趙，侯友宜處理失當，卻甩鍋高市長陳其邁。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市議會黨團今早質疑國民黨高市黨部圍魏救趙，侯友宜處理失當，卻甩鍋高市長陳其邁。記者王昭月／攝影

國民黨高市黨部今早針對新北餵藥案召開記者會質疑高市苯巴比妥用藥疑慮 ，民進黨高市議會黨團認為，侯友宜處失當卻甩鍋高雄市長陳其邁，根本圍魏救趙，批國民黨「無良護航」。

民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻表示，新北侯友宜為選總統，忽視孩童安全，未能及時處理，又甩鍋中央，社會已對國民黨及侯友宜不信任。如今國民黨高雄市議會黨團又甩鍋高雄市長陳其邁，難道國民黨心中沒有是非，無良護航變成日常嗎？

高市議會民進黨黨團幹事長林智鴻說，對照新北市長侯友宜的拖延、隱瞞與甩鍋，陳其邁團隊主動稽查違規用藥，並以藥追人，面對醫生不當用藥也已停業做裁處。黨團書記長湯詠瑜則說，高市府主動處理，積極保護幼兒權益，反觀國民黨卻護航及甩鍋，轉移焦點、圍魏救趙，應受譴責。

國民黨 陳其邁

延伸閱讀

影／侯友宜控綠營把軍公教當米蟲 陳建仁怒斥：子虛烏有

賴品妤轟侯友宜子弟兵廖先翔 造成社會恐慌的頭號共犯

總統民調被超越位居第三 侯友宜：選舉像馬拉松「有自己配速」

綠委：侯友宜誣指軍公教是米蟲 請向撕裂台灣社會道歉

相關新聞

台南14例！防登革熱疫情擴大 北高雄大動作病媒清消監控

台南本土登革熱昨天再增3例，目前已累計14例，讓緊鄰二仁溪一日生活圈的高雄市，對病媒蚊防治不敢大意，為了防範疫情在人流聚...

集眾人之力為獨老修屋 屏百工師傅、大店長、扶輪社齊攜手

集結眾人力量，屏東縣百工師傅服務團在兩年前成立志願服務協會，將各工會的技術與力量連結，至今完成22個案家修繕，住在竹田鄉...

餵藥案甩鍋陳其邁 民進黨議會黨團批國民黨「圍魏救趙」

國民黨高市黨部今早針對新北餵藥案召開記者會質疑高市苯巴比妥用藥疑慮 ，民進黨高市議會黨團認為，侯友宜處失當卻甩鍋高雄市長...

採果餵羊遊古蹟 親子遊客開心直呼：以後再來

為推廣高雄在地美景美食，由市府觀光局舉辦的2023乘風而騎，今年5月中旬進行首場岡山滷味藝籮筐，吸引大批遊客參加；第二場...

高雄市推出攤車品牌升級輔導 課程免費最高還可領3萬

後疫情時代旅遊風潮再起，主題市集逐漸復甦，不僅創造攤車收益，也帶動城市觀光。高雄市青年局在六都之先推出「112年高雄青年...

高市限塑7月1日上路 環保杯折扣加碼

高雄市飲料店7月1日起配合環保署限塑政策，不得提供一次用塑膠飲料杯，是繼台北、新北，六都第3個推行限塑令城市，可望一年減...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦