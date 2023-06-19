採果餵羊遊古蹟 親子遊客開心直呼：以後再來

為推廣高雄在地美景美食，由市府觀光局舉辦的2023乘風而騎，今年5月中旬進行首場岡山滷味藝籮筐，吸引大批遊客參加；第二場活動選擇在盛產水果的大樹區，享受生態採果單車遊樂趣。報名參加的50名遊客不僅騎車瀏覽舊鐵橋濕地公園和竹寮取水站等景點，還體驗農場餵羊、下田採鳳梨的樂趣，豐富活動讓親子玩得不亦樂乎，開心直呼：「以後還要再來」。

這場別開生面的生態採果活動，昨在高市觀光局和農業局的合作下在大樹區舉辦。參與的親子民眾騎著單車暢遊舊鐵橋濕地公園，並登上曾是東亞第一長橋、舊名高屏溪舊鐵橋的下淡水溪鐵橋，再轉往已逾百年歷史、供應高雄地區最早期自來水系統的市定古蹟竹寮取水站參觀。

此外，一行人還造訪嘉南羊乳高雄區示範牧場華一牧場，品嚐現擠羊乳，也前往龍目社區體驗採集鳳梨、品嚐鳳梨啞巴冰與手作鳳梨蔭醬等活動，最後參觀6年前完成修復的台灣鳳梨工場，在日治時期的建築中，感受早年台灣鳳梨產業興盛氛圍與歷史文化。

觀光局長高閔琳表示，為讓遊客深度體驗大樹區的美景美食，特別與農業局合作舉辦這場極富樂趣的採果農村生態之旅，讓遊客能騎著單車，飽覽美景品嚐美食。