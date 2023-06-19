採果餵羊遊古蹟 親子遊客開心直呼：以後再來
為推廣高雄在地美景美食，由市府觀光局舉辦的2023乘風而騎，今年5月中旬進行首場岡山滷味藝籮筐，吸引大批遊客參加；第二場活動選擇在盛產水果的大樹區，享受生態採果單車遊樂趣。報名參加的50名遊客不僅騎車瀏覽舊鐵橋濕地公園和竹寮取水站等景點，還體驗農場餵羊、下田採鳳梨的樂趣，豐富活動讓親子玩得不亦樂乎，開心直呼：「以後還要再來」。
這場別開生面的生態採果活動，昨在高市觀光局和農業局的合作下在大樹區舉辦。參與的親子民眾騎著單車暢遊舊鐵橋濕地公園，並登上曾是東亞第一長橋、舊名高屏溪舊鐵橋的下淡水溪鐵橋，再轉往已逾百年歷史、供應高雄地區最早期自來水系統的市定古蹟竹寮取水站參觀。
此外，一行人還造訪嘉南羊乳高雄區示範牧場華一牧場，品嚐現擠羊乳，也前往龍目社區體驗採集鳳梨、品嚐鳳梨啞巴冰與手作鳳梨蔭醬等活動，最後參觀6年前完成修復的台灣鳳梨工場，在日治時期的建築中，感受早年台灣鳳梨產業興盛氛圍與歷史文化。
觀光局長高閔琳表示，為讓遊客深度體驗大樹區的美景美食，特別與農業局合作舉辦這場極富樂趣的採果農村生態之旅，讓遊客能騎著單車，飽覽美景品嚐美食。
而全家出遊的曾姓遊客說，活動內容能讓親子享受騎單車之外，還有餵羊、下田採鳳梨及製作鳳梨蔭醬等手作體驗樂趣，節目豐富讓孩子玩得非常開心，直呼「以後再來玩！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言