快訊

2024總統大選激戰！3媒體民調一次看 柯文哲支持度「超車」藍綠成第一

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

採果餵羊遊古蹟 親子遊客開心直呼：以後再來

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
造訪牧場餵羊，孩子玩得不亦樂乎。圖／高市觀光局提供
造訪牧場餵羊，孩子玩得不亦樂乎。圖／高市觀光局提供

為推廣高雄在地美景美食，由市府觀光局舉辦的2023乘風而騎，今年5月中旬進行首場岡山滷味藝籮筐，吸引大批遊客參加；第二場活動選擇在盛產水果的大樹區，享受生態採果單車遊樂趣。報名參加的50名遊客不僅騎車瀏覽舊鐵橋濕地公園和竹寮取水站等景點，還體驗農場餵羊、下田採鳳梨的樂趣，豐富活動讓親子玩得不亦樂乎，開心直呼：「以後還要再來」。

這場別開生面的生態採果活動，昨在高市觀光局和農業局的合作下在大樹區舉辦。參與的親子民眾騎著單車暢遊舊鐵橋濕地公園，並登上曾是東亞第一長橋、舊名高屏溪舊鐵橋的下淡水溪鐵橋，再轉往已逾百年歷史、供應高雄地區最早期自來水系統的市定古蹟竹寮取水站參觀。

此外，一行人還造訪嘉南羊乳高雄區示範牧場華一牧場，品嚐現擠羊乳，也前往龍目社區體驗採集鳳梨、品嚐鳳梨啞巴冰與手作鳳梨蔭醬等活動，最後參觀6年前完成修復的台灣鳳梨工場，在日治時期的建築中，感受早年台灣鳳梨產業興盛氛圍與歷史文化。

觀光局長高閔琳表示，為讓遊客深度體驗大樹區的美景美食，特別與農業局合作舉辦這場極富樂趣的採果農村生態之旅，讓遊客能騎著單車，飽覽美景品嚐美食。

而全家出遊的曾姓遊客說，活動內容能讓親子享受騎單車之外，還有餵羊、下田採鳳梨及製作鳳梨蔭醬等手作體驗樂趣，節目豐富讓孩子玩得非常開心，直呼「以後再來玩！」

在鳳梨田中體驗採果樂趣。圖／高市觀光局提供
在鳳梨田中體驗採果樂趣。圖／高市觀光局提供
孩童體驗手作鳳梨蔭醬。圖／高市觀光局提供
孩童體驗手作鳳梨蔭醬。圖／高市觀光局提供
高市觀光局舉辦的大樹採果生態單車遊，讓參加遊客直呼好吃好玩。圖／高市觀光局提供
高市觀光局舉辦的大樹採果生態單車遊，讓參加遊客直呼好吃好玩。圖／高市觀光局提供
參加活動的民眾騎乘單車，漫遊舊鐵橋濕地公園與高屏溪舊鐵橋。圖／高市觀光局提供
參加活動的民眾騎乘單車，漫遊舊鐵橋濕地公園與高屏溪舊鐵橋。圖／高市觀光局提供
在鳳梨田中體驗採果樂趣。圖／高市觀光局提供
在鳳梨田中體驗採果樂趣。圖／高市觀光局提供

濕地公園 親子

延伸閱讀

女子爬上古蹟「三峽拱橋」頂端 遊客驚嚇報警

台南鳳梨紅到日本！日本秋田市觀光大使秋田犬幫行銷

竹市古蹟浸水楊家古厝花園鏟了、圍牆拆了... 市府組調查小組

陳冠廷邀日本企業走訪嘉義民雄鳳梨田 促農產媒合

相關新聞

台南14例！防登革熱疫情擴大 北高雄大動作病媒清消監控

台南本土登革熱昨天再增3例，目前已累計14例，讓緊鄰二仁溪一日生活圈的高雄市，對病媒蚊防治不敢大意，為了防範疫情在人流聚...

採果餵羊遊古蹟 親子遊客開心直呼：以後再來

為推廣高雄在地美景美食，由市府觀光局舉辦的2023乘風而騎，今年5月中旬進行首場岡山滷味藝籮筐，吸引大批遊客參加；第二場...

高雄市推出攤車品牌升級輔導 課程免費最高還可領3萬

後疫情時代旅遊風潮再起，主題市集逐漸復甦，不僅創造攤車收益，也帶動城市觀光。高雄市青年局在六都之先推出「112年高雄青年...

高市限塑7月1日上路 環保杯折扣加碼

高雄市飲料店7月1日起配合環保署限塑政策，不得提供一次用塑膠飲料杯，是繼台北、新北，六都第3個推行限塑令城市，可望一年減...

高市拚夏季觀光 每團最高補6千

高雄市政府觀光局宣布，國內旅行社凡帶團參加美濃野菜節、大崗山龍眼蜂蜜文化節的「夏祭新鮮市」活動，每團最高補助6000元。...

北高雄防堵台南登革熱疫情 高市開出2張罰單

台南市登革熱群聚疫情持續延燒，高雄市衛生局今天表示，持續針對鄰近台南的北高雄6行政區監測，樹人醫專舊校區、東方設計大學有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦