台南14例！防登革熱疫情擴大 北高雄大動作病媒清消監控

台南本土登革熱昨天再增3例，目前已累計14例，讓緊鄰二仁溪一日生活圈的高雄市，對病媒蚊防治不敢大意，為了防範疫情在人流聚集處傳播，今天高雄市府副秘書長陳盈秀特地前來興達港漁市場進行周邊防治視察。

「如果有發燒、頭痛、眼窩痛，要及早就醫！」陳盈秀指出，這些都是登革熱染疫症狀，若民眾確認罹患登革熱，需即刻通報進行社區清潔及防治。

興達港漁市場鄭姓業者指出，漁港人員雖進出頻繁，但基於衛生安全考量，平時就會進行清潔整理，過去並沒有爆發登革熱疫情的情況，不過，市府大動作前來協助消毒，的確安心許多。

針對登革熱疫情，陳盈秀表示，高雄市府已於上周四在岡山區成立北高雄前進指揮中心，聯合茄萣、湖內、田寮、阿蓮、岡山、路竹行政區級指揮中心，建築疫情防火牆，加強高風險場域如菜園、市場、工地、公園綠地、觀光景點等孳生源巡查，並作病媒蚊監控、噴藥消毒等作業。