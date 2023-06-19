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高雄市推出攤車品牌升級輔導 課程免費最高還可領3萬

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
特色市集興起，假日人潮湧現帶動城市觀光，經營攤車品牌也成為年輕人創業熱門選項之一。圖／高雄市青年局提供
特色市集興起，假日人潮湧現帶動城市觀光，經營攤車品牌也成為年輕人創業熱門選項之一。圖／高雄市青年局提供

後疫情時代旅遊風潮再起，主題市集逐漸復甦，不僅創造攤車收益，也帶動城市觀光。高雄市青年局在六都之先推出「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」，不僅開辦免費培訓課程，還提供最高3萬元額度，支持攤車優化產品或技能。輔導說明會6月29日下午舉辦，20日上午9正式開放收件至7月14日下午5點。

高雄市青年局長張以理表示，攤車市集是年輕人微型創業的熱門項目，也是實現夢想的入門管道之一。近年高雄市集文化已是城市生活風格美學的剪影，多元主題的文化市集不僅促進城市觀光，也增加青年創業的動能。青年局希望進一步幫助青年攤車品牌成熟茁壯，因此提出品牌升級輔導計畫，雙管齊下輔導攤車，一方面提供輔導資源，提升攤車經營者本身的專業知能與技能，另一方面提供輔導費協助優化攤車設備或補貼租金。

青年局將於今年7至11月開辦多元主題培訓課程，包括法規財務、品牌行銷及再造等，邀請「翻轉漢字」設計師林國慶分享如何建立品牌的CIS（企業識別系統）、La Rue文創設計創辦人洪健哲分享攤車品牌的行銷秘訣等總計超過30小時的免費課程，講師不藏私大方分享，提供攤車將品牌壯大的實戰經驗。

青年局並提供免費創業諮詢輔導服務，由專人專線傾聽攤車創業升級的痛點，依據個案需求媒合專業導師協助解惑。青年局有超過30位專業導師顧問，全方位提供青年攤車各種創業經營建議。

「112年高雄青年攤車品牌輔導計畫」特別提供300萬元輔導費，協助18至45歲符合條件（如去年起參加過3場以上高雄市主題市集等條件）的青年攤車申請，用於購買攤車或產品設備升級、補貼參加高雄市相關主題活動的攤位租金等；設籍或稅籍登記於高雄的攤車負責人，最高可申請1萬5千元；若戶籍與稅籍都在高雄的攤車負責人，最高可申請3萬元輔導費。

計畫內容公告於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」，符合申請資格的攤車負責人可先下載申請表單填寫，並於6月20日上午9時起至「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」，線上填表預約交件。若有疑問者也可線上預約諮詢時段，或線上報名6月29日下午2點在青年局舉辦的輔導說明會，現場將有專人輔導填寫並可於說明會結束後送件。

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