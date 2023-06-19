高市拚夏季觀光 每團最高補6千

高雄市政府觀光局宣布，國內旅行社凡帶團參加美濃野菜節、大崗山龍眼蜂蜜文化節的「夏祭新鮮市」活動，每團最高補助6000元。消息一出讓旅行業者與地方相當期待，盼能在暑期帶動一波觀光熱潮。

觀光局長高閔琳說，國內旅行社只要組15人以上團體、安排2天1夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可依計畫補助住宿費，平日每團補助5000元，假日補助4000元，參與指定農業活動加碼補助1000元，每團最高補助6000元。

計畫經費345萬，預計補助750團，該計畫去年9月上路至今，已補助約600團，目前尚有70萬經費，預計再補助150團，出團日期是今年10月31日以前，預算用罄即截止。

美濃商圈促進會總幹事張晉庭表示，暑期是美濃觀光淡季，需要大型活動帶動人氣。高雄市客委會主委楊瑞霞指出，國際旅遊開放，預估今年暑期不少民眾選擇往國外跑，確實需要誘因，鼓勵國旅客群走讀高雄鄉間。

全國旅行公會監事主席吳盈良說，透過補助能帶動周邊景點觀光效益，促使旅行社做差異行銷，推出更具吸引力行程。東高雄觀光產業聯盟總幹事劉紹傑認為，光補助團體旅行社對地方產業幫助有限，建議市府從點、線、面至整體產業品牌，串連東高雄在地生態鏈，才能扶植地方永續發展。