高市限塑7月1日上路 環保杯折扣加碼

高雄市飲料店7月1日起配合環保署限塑政策，不得提供一次用塑膠飲料杯，是繼台北、新北，六都第3個推行限塑令城市，可望一年減用1億2千萬個塑膠杯。業者在推廣期對自備環保杯者提供至少5元優惠，市府加碼折扣5至10元，鼓勵消費者一起成為行動者。

昨天的宣導行動，邀請包括多那之、星巴克、三分春色、水弄茶巷等12家飲料品牌業者參與，市長陳其邁扮演飲料店員工，製作手搖飲分送給自備環保杯的民眾享用。

陳其邁說，高雄天氣熱，他每天會喝一杯手搖飲解渴，高雄飲料店約2800家，家數是全台之冠，政策上路後，估計每年可少用1億2千萬個一次性飲料杯，減少1500公噸垃圾量，換算減少6145公噸碳排放，相當於62座凹仔底公園碳吸附量，減碳效益可觀。

去年12月台北市推行限塑令，新北市也在今年5月起禁用，今年7月1日之後，高雄、桃園加入禁用一次性塑膠飲料杯行列。

台中、台南預計今年10月會推行，六都減塑政策年底前都會上路。

高雄市環保局長張瑞琿說，因事先有宣導，沒訂緩衝期，會讓業者用完存貨塑料杯後再抽查，預計年底若還發現仍使用塑料杯，可依廢棄物清理法，處1200元至6000元罰鍰。

飲料業者、三分春色營運協理黃文山受訪說，改成紙杯成本會增加，支持減塑理念，不會漲價。

一名手搖飲不離手的消費者說，早已改用自備環保杯，省錢又環保。

另，屏東縣離島小琉球有不少手搖飲料店，遊客人手一杯，製造許多塑膠垃圾，「琉行杯」因此誕生，遊客登島時，可到合作店家租借，此一構想2018年上路，起初僅2500個，理念慢慢擴散後，琉行杯規模已達4500個，租借範圍遍及民宿、飲料店、交通船、電動車出租店及超商，1年減13萬只塑膠瓶。

李姓遊客表示，小琉球因海龜生態聞名，使用環保杯能保護生態，買飲料還省下5元，好處多多，琉行杯日益普及，還有專人清洗，接受度頗高。