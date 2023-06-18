北高雄防堵台南登革熱疫情 高市開出2張罰單
台南市登革熱群聚疫情持續延燒，高雄市衛生局今天表示，持續針對鄰近台南的北高雄6行政區監測，樹人醫專舊校區、東方設計大學有多處積水容器和陽性點，已開出2張罰單。
台南市登革熱疫情未歇，截至17日已出現11例。高市府在北高雄的湖內、路竹、阿蓮、茄萣、田寮、岡山6行政區成立前進指揮站，持續對高風險場域進行病媒蚊監測及社區動員。
衛生局發布新聞稿表示，防疫團隊昨天和今天分別在樹人醫專舊校區、東方設計大學發現大量積水容器及多處陽性點，已開立罰單，將罰新台幣3000至1萬5000元，責成兩校立即清除髒亂點、環境整頓。
衛生局長黃志中今天帶隊至湖內區，巡檢東方設計大學校園環境，發現校內盆景積水、車棚及後門外牆邊堆積雜物、圍牆邊垃圾堆積，也查獲多個積水容器、陽性點。
衛生局表示，北高雄6區有許多菜園是市民休閒去處，也隱藏於社區巷弄內，若疏於管理易形成登革熱病媒蚊溫床，各區級指揮中心已啟動清查，清除孳生源，呼籲所有權人、使用人菜園內的灌溉儲水桶加蓋或覆蓋細紗網、飼養食蚊魚、安裝水管等。
衛生局提醒，近日持續間歇性降雨，民眾應加強落實雨後48小時內「巡、倒、清、刷」環境巡視與積水容器清理，並做好防蚊措施；如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，務必儘速至高雄市521家登革熱合約診所（https://gov.tw/146）就醫進行登革熱NS1快篩就醫，並告知旅遊活動史。
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