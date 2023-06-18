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北高雄防堵台南登革熱疫情 高市開出2張罰單

中央社／ 高雄18日電
高雄市衛生局近期派人在登革熱確診個案活動地周邊家戶緊急噴藥滅蚊。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局近期派人在登革熱確診個案活動地周邊家戶緊急噴藥滅蚊。圖／高雄市衛生局提供

台南市登革熱群聚疫情持續延燒，高雄市衛生局今天表示，持續針對鄰近台南的北高雄6行政區監測，樹人醫專舊校區、東方設計大學有多處積水容器和陽性點，已開出2張罰單。

台南市登革熱疫情未歇，截至17日已出現11例。高市府在北高雄的湖內、路竹、阿蓮、茄萣、田寮、岡山6行政區成立前進指揮站，持續對高風險場域進行病媒蚊監測及社區動員。

衛生局發布新聞稿表示，防疫團隊昨天和今天分別在樹人醫專舊校區、東方設計大學發現大量積水容器及多處陽性點，已開立罰單，將罰新台幣3000至1萬5000元，責成兩校立即清除髒亂點、環境整頓。

衛生局長黃志中今天帶隊至湖內區，巡檢東方設計大學校園環境，發現校內盆景積水、車棚及後門外牆邊堆積雜物、圍牆邊垃圾堆積，也查獲多個積水容器、陽性點。

衛生局表示，北高雄6區有許多菜園是市民休閒去處，也隱藏於社區巷弄內，若疏於管理易形成登革熱病媒蚊溫床，各區級指揮中心已啟動清查，清除孳生源，呼籲所有權人、使用人菜園內的灌溉儲水桶加蓋或覆蓋細紗網、飼養食蚊魚、安裝水管等。

衛生局提醒，近日持續間歇性降雨，民眾應加強落實雨後48小時內「巡、倒、清、刷」環境巡視與積水容器清理，並做好防蚊措施；如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，務必儘速至高雄市521家登革熱合約診所（https://gov.tw/146）就醫進行登革熱NS1快篩就醫，並告知旅遊活動史。

衛生局 登革熱 高雄市

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