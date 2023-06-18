好「客」迎端午！高雄粽夏市集登場 DIY傳統粄粽、香包

端午連假將近，高雄市政府客家事務委員會今天選在客家人口有7萬2千人的鳳山區，舉辦「好客迎端午．包粽齊飄香」活動，眾多客家業者集合擺設美食粽夏市集，現場有講師教授傳統客家粄粽，也有親子DIY花布香包，氣氛熱鬧。

「鳳山區，是高雄客家人口最多的行政區。」客委會主委楊瑞霞指出，位在黃埔新村的鳳山客家文創中心即將在8月完工，屆時除開辦客家文學、語言、技藝、文創課程外，客家文創工藝品的體驗展售區，也適合各族群多加利用。

在20攤的縱夏市集上，除了解熱飲品外，少不了各式各樣的美味肉粽，原本主打「養生饅頭」的蘇姓業者笑說「饅頭，這時候不好賣，當然要來擺肉粽啦！」

攤位分別擺放鹼粽、稞粽、肉粽，蘇姓業者貼心介紹，閩南人的肉粽少不了鹹蛋黃、紅蔥頭、五花肉、香菇、花生及蝦米，有些人還會加上一些小干貝、栗子，但客家人的肉粽，主要特有三種配料為「絞肉、蘿蔔乾、花生粉」不同於閩南式的肉粽。

因應端午節慶，客委會請來客家講師教授小朋友製作傳統「客家粄粽」，裏面包有蘿蔔乾、蝦米、油蔥酥、絞肉等配料，鹹香內餡搭配外皮軟Ｑ的口感，讓人一口接一口。

而在客家技藝DIY區也擠滿眾多親子遊客，由客家老師教導體驗製作花布香包，小巧花布香包十分具有客家風味，也具有端午過節氣氛，另一頭吸引百人報名的創意紙傘彩繪區，大、小朋友攜手發揮創意，將一把把空白小紙傘，染上繽紛的彩繪圖型。

這場慶端午的活動，客委會不僅請來客家老師製作工藝品，也不時教授民眾端午節對應的客語詞彙以及簡單生活用語，盼讓客家語言在生活中潛移默化讓學童能吸收運用。