端午連假遊高雄 交通熱點一次看懂

端午連假將至為讓民眾開心出遊，高市交通局利用大數據分析，預測市區景點熱門旅遊時段和高速公路周邊幹道車流，其中駁二特區、旗津等熱門景點，預估車流會比一班假日略增1至2成，提醒民眾及早規畫或改搭大眾交通工具，以免被困車陣浪費寶貴假期。

交通局預估，6月22日連假第1天高雄市區主要幹道將出現大量返鄉或外出旅遊車流；連假第2天、第3天預估會有旅遊高峰。高速公路周邊幹道車流湧現時段，東向往國道為上午10時至中午12時、下午3時至晚上7時；西向往市區在上午11時至中午12時、下午4時至晚上7時，也會湧現車潮。

交通局說，壽山動物園熱門旅遊時段為上午10時至中午12時、下午2時至5時；駁二特區、西子灣、旗津為下午3時至晚上8時。旗山、美濃交通尖峰，為上午10時至11時、下午3時至6時；佛陀紀念館為上午10時至中午12時。